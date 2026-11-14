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▲波爾辛吉斯今年休賽期才與勇士簽下一份2年4000萬美元的續約，但自訓練營開始後便因持續的健康問題離隊。（圖／路透／達志影像）

▲勇士一直對班凱羅與華格納抱有濃厚興趣，隨時準備在魔術戰績滑落時出手網羅。（圖／美聯社／達志影像）

根據美國體育媒體《ClutchPoints》知名記者西格爾（Brett Siegel）的最新報導，金州勇士隊正積極為陣中長期缺陣的明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）尋找交易下家，預計最快將在未來30至40天內、也就是12月15日聯盟休賽期簽約球員解除交易限制前後完成交易。目前已確認勇士與密爾瓦基公鹿、芝加哥公牛及紐奧良鵜鶘3支球隊進行過接觸，同時也密切關注奧蘭多魔術隊陣中兩大球星班凱羅（Paolo Banchero）與華格納（Franz Wagner）的動向。波爾辛吉斯今年休賽期才與勇士簽下一份2年4000萬美元的續約，但自訓練營開始後便因持續的健康問題離隊，期間僅回到球隊設施與醫療總監塞萊布里尼（Rick Celebrini）及總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）會面過一次，目前不僅處於停薪狀態，更認真考慮退役，確定不會再為勇士披掛上陣。儘管如此，波爾辛吉斯的合約反而成為勇士操作上的有利籌碼。勇士當初在續約條款中設下保險機制，他2027-28賽季的2000萬美元年薪中僅有300萬美元為保障薪資；此外，有聯盟消息人士透露，波爾辛吉斯已準備好在被交易後與新東家達成買斷協議，甚至願意放棄超過60%的薪水。這意味著波爾辛吉斯形同一個能為接手球隊立刻清出龐大薪資空間的「到期合約」，讓勇士在交易市場上佔據極佳位置，有望比照2024-25賽季先換來施羅德（Dennis Schroder）、再於交易截止日前打包換回巴特勒（Jimmy Butler）的操作模式，在12月先換回即戰力，並保留在明年2月11日交易截止日前繼續升級陣容的彈性。在具體交易對象方面，勇士開季後已聯繫多支球隊，其中確認包含公鹿、公牛與鵜鶘。公鹿雖願意送出中鋒特納（Myles Turner）來交換波爾辛吉斯的合約，但要求勇士貼上選秀權補償，遭到勇士拒絕；勇士要求若要吃下特納的合約，並送出波爾辛吉斯與另一名球員，則公鹿必須提供額外補償，且勇士目前並無意交易穆迪（Moses Moody）。至於公牛方面，勇士對中鋒傑倫史密斯（Jalen Smith）表達了興趣，但儘管公牛開季戰績墊底，球團仍希望等到接近交易截止日時再評估陣容，除非勇士願意附上選秀權，否則現階段無意放人。除了上述3隊，奧蘭多魔術也是勇士長期鎖定的潛在目標。早在今年7月便有消息指出，勇士一直對班凱羅與華格納抱有濃厚興趣，隨時準備在魔術戰績滑落時出手網羅。魔術本季因班凱羅腳踝受傷及薩格斯（Jalen Suggs）膝傷困擾，開季僅打出2勝6負的慘淡戰績。加上布萊克（Anthony Black）季後將成為受限自由球員且魔術無意放人，為了維持薪資結構健康，魔術極可能被迫交易主力球員。《ClutchPoints》報導分析，若魔術最終決定成為賣家，本季場均繳出14.3分、9.4籃板，投籃命中率高達65.6%、三分命中率40.0%的先發中鋒卡特（Wendell Carter Jr.），將是勇士最理想的補強人選。勇士目前優先尋求僅動用波爾辛吉斯2000萬美元薪資空間、不涉及其他球員的交易方案，若能換得卡特這類具備長期合約（至2028-29賽季）且符合體系的中鋒，勇士也願意為此付出選秀權籌碼。至於陣中另一位大將吉米巴特勒，勇士則無意將其擺上貨架，據悉他的傷勢復原進度超前，球團高層對他在交易截止日前健康回歸抱持高度樂觀。