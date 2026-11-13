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▲Coupang酷澎率先於「火箭跨境」NCC自用切結申報流程導入電子簽章技術，將紙本作業數位化，顧客最快3分鐘即可透過手機完成線上申報。（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎台灣公共政策長林致真（中）、Coupang酷澎台灣政府事務與政策資深總監周宜潔（右）向數位發展部數位產業署副署長黃雅萍（左）介紹火箭跨境導入電子簽章，加速通關流程並打造更便利安心的跨境購物體驗。（圖／Coupang酷澎提供）

美商Coupang酷澎持續優化購物體驗，今（13）日宣布擴增「火箭跨境」藍牙及無線電子選品數百項，台灣顧客可輕鬆選購多元海外熱門科技商品。為簡化顧客申請第二級電信管制射頻器材進口自用切結書的申報程序，Coupang酷澎響應數位發展部數位信任場域驗證計畫，攜手實名認證平台EZ Way，率先於「火箭跨境」NCC自用切結申報流程導入電子簽章技術，將紙本作業數位化，顧客最快3分鐘即可透過手機完成線上申報，不僅提升通關作業效率，也打造更便利、安心的跨境購物體驗。過往顧客購買藍牙耳機等第二級電信管制射頻器材時，依法須完成NCC自用切結申報，但由於申報程序涉及紙本文件填寫、簽署及上傳證明文件，顧客可能因不熟悉相關規定、資料填寫錯誤或文件缺漏而面臨補件、退件等問題，不僅增加主管機關審查負擔，也影響跨境購物體驗。Coupang酷澎透過與關貿網路合作導入申報流程數位化及電子簽章技術，顧客可於火箭跨境購買適用商品後，直接透過EZ Way App進行線上申報，僅須完成資料確認、電子簽署及身分證明文件上傳三步驟，最快3分鐘即可送出自用切結申報，大幅提升購物便利性與使用體驗。Coupang酷澎持續擴大適用商品，顧客將能更便利地選購多元3C產品。其中，Google Fitbit智慧手錶、Meta智慧眼鏡，以及深受年輕族群喜愛的Kodak Mini Shot拍立得相機等商品，更名列雙11期間火箭跨境站內熱搜與熱銷藍牙商品，展現顧客對海外科技產品的高度興趣。根據財政部關務署數據，今年11月跨境包裹數預估上看691萬筆，凸顯提升跨境通關效率與落實商品合規管理的重要性。Coupang酷澎為全台首家將電子簽章導入跨境NCC自用切結流程的線上零售科技企業，積極響應政府推動無紙化、數位治理及行政效能提升的政策方向。透過符合《電子簽章法》的技術應用，將傳統紙本切結轉為線上簽署，不僅減少紙張使用與文件往返，更強化身分驗證、文件完整性及簽署紀錄可追溯性。此項應用，讓無紙化政策從政府行政延伸至民眾日常跨境購物，兼顧消費便利、通關效率與環境永續。Coupang酷澎連續三年響應數發部數位場域驗證計畫，陸續於2024年導入物流隱碼保護個資、2025年推出「FIDO技術酷澎安心金鑰Coupang Passkey」強化帳戶安全，今年進一步以電子簽章革新跨境申報流程。Coupang酷澎於11月12至15日獲邀參加「2026年資訊月暨臺灣教育科技展」展示電子簽章導入跨境購物場景之運用，呈現數位科技協助提升購物便利以及確保商品進口合規及安全。