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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳閃辭，台股今（13）日不受影響，終場上漲583.25點，收在43675.12點，外資也終結連續11個交易日賣超，在台股買超了288.37億元，新台幣兌美元也不受美元指數走強影響，終場升值5.1分，收在32.838元，光台北外匯經紀公司成交量有22.14億美元。就國際匯市表現來看，在市場預期美國聯準會（Fed）12月升息幾無懸念，美元指數飆上19個月高點，並站上103，一度來到103.24，目前在103.12附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日盤中一度貶破160價位，下探160.184，目前拉回159.927元盤整，韓元兌美元也從1330.08回貶至1338.29，目前在1337.38盤整，離岸人民幣兌美元在6.6673至6.6745盤整 。至於新台幣兌美元今日早盤以32.87元、升值1.9分開出，即便國際美元走強，但在台股反攻一度大漲逾千點，外資也轉賣為買後，新台幣最高曾升至32.827元，升值6.2分，終場收32.838元，升值5.1分。