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衛福部昨公告「健康台灣深耕計畫」第二階段（2027-2029年）審查結果，總計445件申請，通過362件，通過率81%，相較於第一階段通過255件，通過率66%。總統府健康台灣推動委員會副召集人、成大醫學院名譽教授陳志鴻今（13）日也提出第二階段的質量「三大躍進」，包含偏鄉添動能，離島展新局、老將再升級，新秀齊上路、醫院強體質，公會同助陣。全國醫界引頸期盼的第二階段「健康台灣深耕計畫」（2027-2029年），廣獲各級醫療機構、社區醫療群、專科醫學會與醫事人員公會等踴躍申請，歷經公正嚴謹審查，衛福部於11月12日公告榜單，堪稱醫師節驚喜彩蛋。陳志鴻身為5年489億元「健康台灣深耕計畫」的催生者，對深耕計畫看得格外透徹，提出第二階段的質量「三大躍進」。陳指出，躍進一為「偏鄉添動能，離島展新局」，深耕計畫第二階段，大幅新增偏鄉離島醫院的參與。例如台東基督教醫院、關山慈濟醫院、衛福部玉里醫院、台北榮總玉里分院等；以及離島的連江縣立醫院、澎湖惠民醫院、衛福部金門醫院等，旨在確保偏鄉離島的燈塔醫院屹立不搖，持續守護民眾健康。躍進二為「老將再升級，新秀齊上路」，陳志鴻深知，政策需落實於醫療現場，並發揮擴散效益，他擘劃「健康台灣深耕論壇」，主動全台行腳，透過成果分享與政策諮詢，協助發現在地問題、提出創新解方。深耕論壇迄今14場，走過都會、前進偏鄉，直通醫學中心、深入地區醫院，發揮觀摩綜效，點燃醫界動能，激勵第一階段獨立執行計畫的醫療機構（A3類），升級邁向垂直整合與區域聯防（A2類）；又扶持第一階段未通過與未申請計畫的醫療機構共同上路。躍進三為「醫院強體質，公會同助陣」，陳志鴻闡明，「健康台灣深耕計畫」是醫師總統賴清德首創的健康政策，賴總統深切期許：要讓醫療體系有更多活水，投資人才培育、改善工作環境、導入智慧科技與落實永續發展，進而打造醫療韌性生態系。陳志鴻強調，單打獨鬥已無法因應快速變遷，唯有打團隊戰方能取得先機，他舉出第二階段新趨勢：「總院帶分院、醫學中心帶地區醫院」的模式逐漸成熟，又「醫師公會全國聯合會帶各縣市醫師公會」的機制益臻完備。陳志鴻期許第二階段獲選的362個團隊，當珍惜人民的納稅錢，好好地落實執行，讓人民有感，同時在執行過程，能秉持「健康台灣深耕計畫」的核心價值：人才、品質與創新，形成醫療正向循環。陳志鴻呼籲醫界，把握「健康台灣深耕計畫」的額外財源，完成平日有心卻無力執行的夢想，攜手見證「改變，讓夢想成為可能」。