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歌仔戲紀錄片《世紀初戀 楊麗花》在台南、高雄舉辦包場放映，幾位奶奶在映後聊起年輕時追歌仔戲的往事，大方說出當年的心願，一句告白逗笑全場。桂田文化藝術基金會執行長楊貴媚兩場都到場陪觀眾看片，最讓她感動的，是看見不少兒女牽著年邁的爸媽走進戲院，陪父母重溫當年追看楊麗花的日子。兩場包場放映近乎座無虛席，映後一聊起楊麗花，幾位奶奶立刻打開話匣子，笑說年輕時最大的心願就是「嫁給楊麗花！」楊麗花當年以歌仔戲小生扮相風靡全台，戲播完了，觀眾對她的迷戀卻沒跟著散場。多年後再從大銀幕看到她的身影，奶奶們依然記得自己當年有多心動。楊貴媚在兩場映後都留下來和觀眾交流。她說看到兒女牽著年邁的父母走進電影院，讓她格外感動。對爸媽來說，銀幕上是自己年輕時熟悉的演員和戲曲；對子女來說，陪著看完這部片，也有機會聽爸媽說起，當年為什麼那麼迷楊麗花。桂田文化藝術基金會董事長謝裕民也偕夫人出席，和楊貴媚一同支持紀錄片放映。他表示，看到現場坐滿觀眾、不同世代一起看片，讓他覺得這次包場格外有意義。他也希望透過這部紀錄片，讓看過楊麗花演出的觀眾重拾回憶，也讓過去較少接觸歌仔戲的年輕人，有機會認識這門台灣傳統藝術。