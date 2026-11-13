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對藍營殺傷力可不小！秦慧珠「踩著蔣萬安的頭」挖票

北市議員秦慧珠日前才因合體民進黨候選人沈伯洋比出「3號」手勢，引發藍營基層強烈反彈；而近日台北市長蔣萬安捲入羅大佑失言爭議，她則是公開批評「性平觀念不及格」，更一度淚灑攝影棚。政治粉專「逆風的烏鴉」分析，老將秦慧珠所看準的是，能否從綠營或者對國民黨不爽的白營支持者中撈一些選票，但用「踩著蔣萬安的頭」來挖票，「她的問題不是笨，而是自私」。「秦慧珠是傻嗎？才不是。」逆風的烏鴉指出，搞了這麼多不藍不綠、既藍且綠的小動作，秦慧珠當然不是傻，她從政這麼多年了，雖然稱不上什麼精明厲害的人物，但算票還是算得出來的。松信選區應選9席，上一屆國民黨在松信提名5人，5人全上；民進黨提名4席，也是4席全上。這一屆國民黨還是提名5人，民進黨還是提名4人，不過，組成卻有很大不同。逆風的烏鴉直言，不可忽略的是，上一次國民黨議員得票率高達49.23%，其中徐巧芯、王鴻薇兩人就佔了一半，而民進黨得票率只有34.73%。但第一，吳崢那時以無黨籍參選，他拿了6.87%的選票，是落選頭。加上這次市長選舉是兩人相爭，合理推估民進黨議員得票率4成起跳；至於國民黨能否保住49%，在缺少王鴻薇、徐巧芯這兩個吸票機的情況下，很難說。接著，逆風的烏鴉提到，民眾黨這次在松信提了許甫，白營全力衝刺加上藍白合作上，當選的機會可能大於上次的楊寶禎。藍白總計6人，至少得掉1個人，那麼那個人是誰？上次國民黨吊車尾的是戴錫欽，秦慧珠比他多1604票，相差不是很多；但戴錫欽是議長，就算不是加很多分，也絕對不會減分，所以情勢上看，當然會給秦慧珠很大的壓力。逆風的烏鴉指出，秦慧珠這種老將，要她再開拓票源是萬萬不可能的，所以她看準的，就是希望藉由這個不藍不綠既藍且綠的立場，看能否從綠營或者對國民黨不爽的白營支持者中撈一些選票，這個思維基本上沒有大錯。「但她的問題是，她用的是『踩著蔣萬安的頭』的方式來挖票。」逆風的烏鴉不認為她這樣一定會降低自己的得票率，但對整個藍營的殺傷力肯定是存在的；或許，她還真的可能因此連任成功也不一定，她的問題不是笨，而是自私。