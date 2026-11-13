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▲高雄高工團隊以研究作品「潤物吸石」榮獲第25屆旺宏科學獎銀牌獎。（圖／高市府教育局提供）

旺宏科學獎被譽為「高中諾貝爾獎」，本屆旺宏科學獎吸引全臺168所學校報名，參賽師生達2,200人，參賽作品數再創紀錄。評審團歷經一個多月的嚴格評選與討論，最終選出20件決賽作品及80件佳作。高雄高工三名學生從全臺846件參賽作品中脫穎而出，更是本屆唯一進入決賽並獲獎的技術型高中學生隊伍。高雄高工化工科學生林君璘、柯依岑、洪廷輔，在指導教師洪鼎惟帶領下，以研究作品「潤物吸石」榮獲第25屆旺宏科學獎銀牌獎，獲頒新臺幣20萬元獎金。「潤物吸石」先前參加高雄市科展及全國專題製作競賽，分別獲得佳作與化工群佳作，雖然競賽成績未如預期卻未讓團隊停下腳步。三名學生將整個暑假投入實驗室，持續補強研究、反覆驗證材料性能，逐步累積更完整的實驗數據，終於在旺宏科學獎開花結果。「潤物吸石」是以盆栽缺水問題為出發點，結合幾丁聚醣、聚乙烯醇、海藻酸鈉及明膠，添加果皮與純露，經交聯與冷凍乾燥製成多孔保水材料。實驗顯示，吸石平均可吸收自身重量約五倍、最高約八倍的水分，並可重複吸水；其中檸檬吸石約三分鐘即可吸飽水，水分約於一百小時內逐步釋放，同時具養分釋放、防蟲蟻效果及降解潛力。研究將果皮等廢棄資源轉化為盆栽照護材料，兼顧實用功能與資源循環，呼應綠色化學及永續農業理念。高雄高工校長高瑞賢表示，學校在旺宏科學獎競賽從第一屆就開始參加並榮獲優勝，繼之第六屆榮獲金牌、第七屆榮獲銀牌、第12屆榮獲優勝，在此之後就一直沒有組隊參加，直到今年再次組隊參加並且在八百多對的參賽隊伍中榮獲銀牌，這都是歸功於師長及學生在歷年來在科展、綠色化學及專題製作等競賽中，不斷訓練提升學生創新思考及自我解決問題能力。