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因應每年11、12月旅遊旺季、返鄉及休閒活動之需求增加，台鐵公司今（13）日公告，為提供更多元、便捷之乘車服務，自11月20日起至12月20日止，逢週五至週日規劃加開東線自強號列車8列次、西線自強號列車16列次，共計加開24列次。加開班次已於11月13日開放訂票，旅客可透過台鐵官網、台鐵e訂通APP、超商及電話語音系統購票。本次東線及西線加開列車數量不同，東線以台北往返台東為主，西線則安排七堵往返潮州的列車。根據台鐵公布的加開時刻表，東線包括5262次、5263次太魯閣號，西線則加開5181次、5182次PP自強號。由樹林開往台東，行經台北、花蓮，台北站上午9時50分開車，花蓮站中午12時01分開車，台東站下午2時26分抵達，行駛日期為11月21日、12月5日、12月12日及12月19日。由台東開往樹林，台東站下午4時42分開車，花蓮站下午6時47分開車，台北站晚間9時06分抵達，行駛日期為11月22日、12月6日、12月13日及12月20日。由七堵開往潮州，七堵站下午5時09分開車，台中站晚間7時35分開車；由潮州開往七堵，潮州站下午4時50分開車，台中站晚間7時31分開車，台北站晚間9時45分抵達。兩班列車行駛日期相同，分別為11月20日、11月22日、12月4日、12月6日、12月11日、12月13日、12月18日及12月20日。詳細停靠站及時刻，仍以台鐵官方時刻表為準。