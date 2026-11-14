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▲田曦薇（右）對面站著裸上身的代高政，對台詞的時候一直笑場。（圖／翻攝自IG@netflixtw）

田曦薇主演的《嫁金釵》全劇播畢口碑攀升，劇中她一人分飾兩角，演技受到好評，不過花絮中田曦薇可是對肌肉男非常有興趣，飾演反派韓遼的代高政，在一幕裸上身的戲中展現大肌肉，沒想到田曦薇害羞到拿劇本遮臉，還說：「有人能救我嗎！」相當可愛。《嫁金釵》官方釋出幕後花絮，代高政在做工時裸著上身，胸肌、二頭肌炸裂，導演對剛到現場的田曦薇說：「韓遼是真的半裸上身，我們剛才都欣賞過了。」田曦薇眼冒愛心，語氣期待喊：「真的啊！」沒想到代高政一把衣服脫下來給導演檢查，田曦薇就害羞到拿劇本遮著臉，笑得合不攏嘴，還說：「有人能救我嗎！」後來飾演戚將軍的劉小北出現和田曦薇對台詞，田曦薇還在回憶代高政的肌肉，完全沒辦法接下去講。剛好劉小北的台詞是，「這傢伙花言巧語，千萬別上他的當！」導演要劉小北也把衣服扯一下，吸引田曦薇注意，相當有趣。不少觀眾留言，「還是導演知道我們要看什麼」、「好喜歡幕後花絮」、「太害羞了」。