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▲范植偉7日前往松仁威秀參加電影《中場休息》於金馬影展的首映，並在社群平台分享近照，年屆不惑的他已經完全褪去明星光環。（圖／范植偉微博）

▲范植偉當年憑俊美五官、憂鬱氣質橫空出世，活躍電視和電影圈，外界讚譽是「小梁朝偉」。（圖／范植偉微博）

昔日影壇男神范植偉27年前被導演張作驥發掘主演國片《黑暗之光》入行，陸續交出《美麗時光》、《孽子》等代表作，受封「梁朝偉接班人」，2010年因為私密照事件轉往對岸發展，並逐步淡出演藝圈，消失大眾視野約8年的他，日前現身信義區看恩師楊凡導演的新片《中場休息》，並分享46歲近照，引發外界關注。范植偉在微博發文，透露7日下午前往松仁威秀參加電影《中場休息》於金馬影展的首映，並與該片導演楊凡敘舊，除了稱讚恩師的大師功力依舊，他還寫下：「這天也見到很多朋友，他們在這個圈子都已經是響噹噹了，都有很好把控現場的能力了...大家趁此亦寒暄。」楊凡也在臉書發文回憶和范植偉過去的緣分，憶及兩人2009年曾經帶著電影《淚王子》一同前往威尼斯影展，隨文附上該片海報，盛讚男主角范植偉，「看著海報就知道他的角色應該是最重要，最難演，卻又最不討好，他帥氣的劃花了俊巧的臉，把整個角色扛了下來，勇氣和演技都是站在前鋒。」話鋒一轉，楊凡感嘆道：「但是命運弄人，之後消失直到現在，我終於找到他來看《中場休息》，我也更希望大家用很公道的心態，將來有機會在4K修復版上，再次把評他的藝術。」范植偉當年憑俊美五官、憂鬱氣質橫空出世，活躍電視和電影圈，入圍過1次金馬獎及2次金鐘獎，2002年以國片《鹹豆漿》拿下第24屆法國南特影展影帝，外界讚譽是「小梁朝偉」，怎料，後來爆發與女星的私密照事件，形象大傷，轉往中國發展一段時間，直到2018年回台後便全面退出大小螢幕，低調過著平凡人的生活。