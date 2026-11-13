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中華隊今（13）日在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）預賽第2戰以6：4險勝澳洲隊，奪下本屆賽會首勝。開路先鋒張仁瑋3打數敲出2安，還敲出生涯在國際賽的首轟，另外獲得2次保送，完美扮演攻勢起爆劑。賽後中華隊總教練高志綱直言，張仁瑋的全壘打非常關鍵。日本媒體《中日體育》則提到張仁瑋與母隊中信兄弟總教練平野惠一的師徒關係，用「愛徒（秘蔵っ子）」來形容張仁瑋，他也笑說，「我會繼續努力、希望能不負他的期待。」現年23歲的張仁瑋，2021年選秀第3輪加入中信兄弟，本季不僅站穩一軍，更大放異彩，整季敲出121安、4轟、53分打點，打擊率3成，還外帶16次盜壘成功。在本屆亞冠賽，張仁瑋是中華隊開路先鋒的不二人選，但首戰對上日本隊，張仁瑋打擊繳白卷，4打數無安打還吞下2次三振。今日面對澳洲隊，教練團仍將張仁瑋擺在開路先鋒，2局上張仁瑋在球隊2分落後時，擊出一發陽春彈，提升球隊反攻氣焰。這支全壘打也是張仁瑋生涯在國際賽首轟，多虧外野象迷幫忙，成功與日本球迷交涉拿回首轟球。5局上張仁瑋跑出內野安打，並藉由推進以及王念好的長打跑回追平分，7局上更獲對手故意四壞保送（敬遠），喜獲國際賽首次敬遠。總計張仁瑋此役3打數2安打、1打點，獲得2次四壞球保送，成功扮演開路先鋒的角色。中華隊總教練高志綱賽後直言，「張仁瑋那支全壘打真的非常關鍵。」張仁瑋感謝總教練的信任，談到2局上的陽春砲，他表示，當下就是全神貫注在打擊上。有趣的是，日媒報導中也特別用「愛徒（秘蔵っ子）」來形容張仁瑋與母隊總教練平野惠一的師徒關係，並指出張仁瑋受到平野的厚愛與重用。對此張仁瑋笑著回應，「平野監督也對我抱有很高的期待，我會繼續努力、希望能不負他的期待。」在亞冠賽開打前的熱身賽，平野就曾表示，看到張仁瑋、張士綸穿上中華隊球衣讓他很開心，更直言會用父親的心態看待他們。平野也期待兩人能透過首次國際賽，將出國的所見所聞全部都學起來。