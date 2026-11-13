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孩子的成長，需要長期陪伴與資源灌溉；永續的種子，也需要從教育開始扎根。星耀投控長期關注教育培力、文化入鄉、環境永續與在地關懷，以持續行動深化在地連結。11月13日攜手企業志工走進雲林縣文光國小，為四、五年級學童辦理「科技追日」環境教育課程。結合能源知識與DIY實作體驗，帶領孩子從動手做中認識再生能源與儲能應用，將能源專業轉化為貼近生活的學習體驗，培養學童對環境永續及能源轉型的理解與行動力。此次環境教育課程，也是星耀長期投入地方教育的延續。星耀已連續4年支持文光國小教育培力，今年再度捐贈新台幣30萬元輔導教育基金，支持第八節及棒球、武術及戰鼓隊的週六課後輔導，補足教材、師資及相關教育費用，並依學校實際需求投入老舊校舍與學習環境改善。相較於單次資源挹注，星耀更重視教育現場的實際需求，透過與校方持續溝通，讓資源有效運用於教學、課後輔導與學習環境改善，建立穩定且具延續性的教育支持機制。「科技追日」環境教育課程以生活化、體驗式學習為核心，由專業環境教育講師帶領學童認識能源、發電方式及再生能源應用，並透過「光儲小屋」DIY實作，親手組裝太陽能發電與儲能裝置，從操作中理解「發電、儲能到用電」的運作概念。星耀進一步結合能源產業專業與企業志工參與，讓能源知識從產業走進校園、從知識走向實踐，引導學童理解能源、生活與環境之間的連結，逐步建立節能減碳觀念與面向未來的永續素養。星耀相信，教育培力不只在於資源挹注，更重要的是回應孩子不同階段的學習與成長需求。持續投入多面向、持續性的教育支持，希望透過穩定支持補足教育現場所需，拓展孩子在正式課程之外的學習與多元發展空間。近期文光國小棒球隊於秋季縣長盃賽事中榮獲亞軍，展現學童積極進取、團隊合作與勇於挑戰自我的精神，也呼應星耀對多元教育培力的重視。星耀期望教育資源從學科學習延伸至體育、文化及環境教育等不同面向，讓孩子在多元學習中探索興趣、累積能力、發展潛能。星耀對教育與地方的投入不只聚焦於單一校園。今年持續透過環境教育及「藝文列車」等多元形式，串聯能源、永續與文化藝術資源，全年陸續推動5場環境教育課程及4場藝文展演活動，讓教育與文化資源走進校園與社區，拓展學童與居民接觸能源知識、永續教育與藝文體驗的機會。從能源教育到文化入鄉，星耀逐步串聯學校、環境教育講師、藝文團隊、企業志工與地方社群，將企業專業、教育資源與文化藝術跨域整合，讓不同領域的專業回應地方實際需求，也讓企業參與從單點活動逐步形成更具延續性的在地行動。星耀投控表示，企業永續不只關乎能源轉型與環境責任，更在於如何發揮自身專業與資源整合能力，創造與社會共享的長期價值。未來，星耀將持續深化與學校、社區及跨域夥伴的合作，讓能源教育走進校園、文化體驗深入鄉里、教育資源回應地方需求，以長期投入與跨域協作，將企業專業轉化為支持地方成長與下一代發展的力量。