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張善政大方回應「中風說」：我都不會計較

張善政談南崁建設：未來將成桃園發展亮點

九合一選戰倒數15天，民進黨立委莊瑞雄日前陪同民進黨桃園市長候選人黃世杰車掃時，竟脫口嘲諷桃園市長張善政「選到一半中風」，引發外界譁然，事後已緊急公開道歉。張善政今（13）日上午前往蘆竹南崁市場拜票時，再度被問及此事，態度相當淡定，直言不論莊瑞雄說了什麼、是否道歉，「我都不會計較」。張善政今天上午在市議員錢龍、張桂綿陪同下，前往南崁市場掃街拜票，面對媒體詢問莊瑞雄日前的「中風說」，他則表示，自己參與選舉一向秉持一個原則，就是希望帶給市民對未來的希望，並為社會注入正面能量。「在這個原則之下，不管對方講什麼或有沒有道歉，我都不會計較。」張善政稍早也透過臉書表示，選舉總有結束的一天，但人與人之間基本的尊重與善意，不會因為選舉而改變，他會繼續用正面的態度面對這場選舉，也希望大家把目光放在桃園的未來。除了選戰攻防，張善政也把握掃街行程介紹地方建設，市府近年積極推動南崁溪水質整治，並建置10條通學步道，改善當地生活環境與學童通學安全；未來隨著航空城及園區重新規劃，蘆竹、南崁地區將成為桃園未來發展的重要亮點。結束市場拜票行程後，張善政隨即出席「桃園市產學教育後援會」成立大會，現場有教育界、產業界及家長代表出席，展現地方各界對市府團隊的支持。針對外界形容「只做事、不會宣傳」，甚至早在上任第一年就完成「代理教師全年薪」等多項政策，張善政也直接回應：「好的事情為什麼要為了拉選票，等到今年才做？」他強調，只要是對市民有益的政策，就應該在上任後立即推動，不應算計政治利益。談到未來產學合作願景，張善政指出，桃園是全台最大的產業聚落，市府接下來將致力於讓在地學校與科技產業深度連結，讓教育資源與產業需求接軌。張善政表示，推動產學合作最終目的，是打造優質的在地就業環境，讓桃園學子畢業後就能留在家鄉發揮所長、成家立業，年輕人不必遠赴外地工作，也能就近照顧父母，讓人才與家庭幸福都留在桃園。