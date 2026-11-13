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球隊 對澳洲 對中華隊／韓國 對戰戰績 澳洲 — 勝韓國、負中華隊 1勝1敗 中華隊 勝澳洲 若負韓國 1勝1敗 韓國 負澳洲 若勝中華隊 1勝1敗

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）出現微妙局面，中華隊今（13）日以6：4逆轉擊敗澳洲，不僅收下本屆首勝，還意外替首戰落敗的韓國「續命」。韓媒直呼這是有利結果，即使韓國今晚不敵日本，只要末戰至少贏中華隊2分，仍有機會搶進冠軍戰。韓國《日刊體育》以「台灣擊敗澳洲，對韓國並非壞劇本，可能形成3隊同為1勝2敗」為題報導，分析中華隊扳倒澳洲後，讓韓國避免在今晚輸給日本便提前無緣決賽的最壞局面。中華隊首戰以0：5不敵日本，今天面對澳洲又在首局陷入2：4落後。不過張仁瑋2局轟出陽春全壘打，5局再由王念好敲出追平二壘安打，7、8局各添1分，最終以6：4逆轉勝出。澳洲前役以8：7擊敗韓國，如今不敵中華隊，台、澳戰績同為1勝1敗，韓國則暫時為0勝1敗，今晚迎戰日本。韓媒指出，假設澳洲擊敗中華隊，戰績便會率先提升至2勝0敗；韓國若再輸給日本，日本、澳洲將同為2勝，直接鎖定前兩名，韓國也會提前確定無緣冠軍戰。如今中華隊幫忙扳倒澳洲，即使韓國今晚輸給日本，仍可寄望日本以3戰全勝取得第一，再於14日末戰擊敗中華隊，設法從台、韓、澳三隊的比較中搶下第二。對韓國而言，最簡單的晉級方式仍是接連擊敗日本、中華隊，以2勝1敗結束預賽。在這種情況下，韓國至少能確保取得前兩名，不必把命運交給複雜的同戰績比較。不過，韓國首戰面對澳洲一度從0：4逆轉成6：4，最終卻因牛棚失守，以7：8遭到再見逆轉。今晚又必須挑戰前兩屆亞冠賽冠軍日本，想直接取得二連勝並不容易。韓國隊總教練崔元豪賽後也坦承，首戰投手更換時機偏慢，是球隊遭逆轉的關鍵原因。面對日本將推出本季效力樂天巨人的左投金振旭先發，希望盡量壓低失分，保留爭奪決賽資格的機會。韓媒進一步推演，若日本接連擊敗韓國與澳洲，以3勝0敗拿下預賽第一，中華隊、韓國及澳洲便可能同為1勝2敗，形成「三隊互咬」局面。三隊彼此交手的結果將是：三隊彼此都是1勝1敗，無法透過勝敗直接排定名次，因此必須比較球隊對戰優質率（TQB）。計算方式為「每局平均得分減去每局平均失分」，數字較高者取得較佳排名。2026年賽事排名規則也列明，勝率相同時依序比較TQB、ER-TQB及團隊打擊率。目前澳洲在與中華隊、韓國的比賽中，分別以4：6落敗、8：7獲勝，合計得12分、失13分，得失分差為負1；中華隊則握有擊敗澳洲的2分優勢。因此，在日本最終3戰全勝的前提下，韓國末戰若只贏中華隊1分，中華隊在三隊比較中仍保有較佳得失分條件；韓國至少需要贏2分，才有機會把TQB拉到中華隊與澳洲之前，搶下預賽第二。這也意味著，14日晚間的台韓大戰可能不只是單純分勝負。若今晚日本擊敗韓國、隔天再戰勝澳洲，韓國即使末戰領先中華隊，也會持續搶攻，設法將差距擴大至2分以上；中華隊即使落後，也必須盡力守住分差，避免在TQB比較中遭到逆轉。中華隊擊敗澳洲，讓自己重新掌握晉級主動權，卻也同時替韓國打開一條原本可能消失的生路。亞冠賽預賽最後兩場不只關係勝敗，日本能否保持全勝，以及台韓大戰的最終分差，都可能決定誰能取得另一張冠軍戰門票。