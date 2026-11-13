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金屬中心參與2026 TASS 亞洲永續供應+循環經濟會展，以「碳索日常 × 綠動未來」為主題，聚焦智造低碳、綠色循環及創新材料三大領域，展出多項具產業應用潛力的研發成果，涵蓋低碳製程、循環經濟與高值化材料等方向，呈現金屬中心以研發創新回應產業永續轉型需求的成果。在「智造低碳」領域，金屬中心展出獲得2024年全球百大發明獎、2026年愛迪生獎的「智慧節能燃燒系統」，該技術透過智慧化控制與燃燒效率提升，有助於降低能源消耗與製程碳排，展現金屬中心從製程改善切入低碳轉型的技術實力。此外，現場亦展出「複動化成形再生鋁合金散熱片」、「鋁合金複合雷射銲接技術」及「高緻密構件半固態鑄造技術」等成果，涵蓋散熱、車用及精密製造等應用領域，呈現相關技術在產品效能提升與製程改善上的發展潛力。在「綠色循環」領域，主要聚焦金屬資源的循環再利用，展出「難回收鋁料再生冶煉技術」、「低碳銅渣再生製程技術」、「可循環人造砂材」等成果，其中「可循環人造砂材」運用廢棄石材及廢棄蚵殼，轉化成可以利用的高值複合材料，已應用在工業鑄造及海洋復育的領域裡，從資源再生、材料替代到循環應用，建立材料由「使用」走向「再利用」的循環路徑，降低原物料使用及製造過程中的環境負荷。最後在「創新材料」領域，則展示「中空複材異形管」、「異形管水溶性消失芯材」及「真空惰氣霧化製粉技術」等研發成果。透過先進材料設計、複合材料製程及精密製造技術的整合，突破傳統材料加工限制，拓展金屬材料於複雜結構、高值化製造及新興應用領域的發展可能。金屬中心董事長吳忠春表示，面對全球淨零轉型趨勢及供應鏈永續要求，產業除了需要降低製程碳排，也須兼顧資源運用效率、材料創新與製造競爭力。未來金屬中心將持續以產業需求為導向，整合材料、製程、能源與循環再利用等技術，深化研發成果與產業間的連結，並透過技術合作與成果推廣，促進創新技術落地，協助產業掌握淨零轉型契機，打造兼具競爭力與永續性的產業發展環境。