中央氣象署表示，今（14）日白天鋒面逐漸通過，中南部地區為多雲轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦為多雲轉局部短暫陣雨，西半部並有局部較大雨勢發生的機率。周日、下周一東北季風增強，雨勢減弱，一直到下周三又有另一鋒面通過及東北季風再增強，北部、東北部及東部天氣轉涼。

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今天天氣：週六華南雲雨區天氣不穩定！局部劇烈雨勢

11月14日今天的天氣，氣象署提及，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲；下午起華南雲雨區東移，西半部及東北部地區轉為有局部短暫陣雨，並有伴隨局部強陣風的機率。今日高溫下降，白天高溫剩下24度至26度，其他地區28度至30度。

▲周六華南雲系東移，鋒面通過台灣，全台都有降雨機會，上午起中南部有局部短暫陣雨或雷雨，西半部慎防較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲周六華南雲系東移，鋒面通過台灣，全台都有降雨機會，上午起中南部有局部短暫陣雨或雷雨，西半部慎防較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東空品區及馬祖
普通：竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖
橘色提醒：北部空品區

環境部提及，14日環境風場為東南風，西半部擴散條件較差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

明天天氣：東北季風稍增強　北台灣稍轉涼

11月15日周日、下周一天氣，東北季風稍增強，北部及宜花天氣稍轉涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

▲下周一天氣，東北季風稍增強，北部及宜花天氣稍轉涼。（圖／中央氣象署提供）
▲下周一天氣，東北季風稍增強，北部及宜花天氣稍轉涼。（圖／中央氣象署提供）
一周天氣：下週兩波東北季風　週三起降溫又降雨

氣象署提到，下周二東北季風稍減弱及鋒面接近，北部、東北部及東部氣溫稍回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三鋒面通過及東北季風再增強，北部、東北部及東部天氣轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周四東北季風影響，北部、東北部及東部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲下周三起鋒面及東北季風再增強，北部、東半部高溫跌破20度，低溫更下探16度。（圖／中央氣象署提供）
▲下周三起鋒面及東北季風再增強，北部、東半部高溫跌破20度，低溫更下探16度。（圖／中央氣象署提供）
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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...