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輝達實習生派對歷史悠久

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳因婚外情醜聞，辭去輝達執行長及董事職務，過去的愛家形象也隨之粉碎，連曾為他寫傳記的美國科技作家威特（Stephen Witt）都跳出來指稱黃仁勳對外塑造的形象，和私下實際上的作風落差很大。與此同時，一名過去在輝達實習的網友亞當（Adam Wolnikowski）也在X上爆料，稱黃仁勳曾在他家舉辦的輝達實習生派對上喝得酩酊大醉，且講出一些他聽過「最瘋狂的言論」，獲得許多輝達實習生共鳴，引發熱議。亞當表示，看到很多人都在問「怎麼會這樣，黃仁勳不是一直被認為是那種正直、誠實的大人嗎？」這讓他想起了2019年在黃仁勳家舉辦的輝達實習生派對，亞當說「黃仁勳當時喝得酩酊大醉，說了一些我這輩子聽到的財星500強CEO所講過最瘋狂的幹話」。貼文不到一天就獲得超過170萬次瀏覽，許多外國網友紛紛在底下留言表示，「哈哈當天我也在現場」、「曾在2009年GTC大會後的酒吧遇到喝醉的黃仁勳，這傢伙絕對很會玩」、「一直有傳言說他喜歡參加派對」。事實上，輝達在黃仁勳家舉辦實習生派對的歷史由來已久，社群網路上還能找到2010年黃仁勳在泳池與實習生合照的照片，還有人分享黃仁勳家鞋子的照片，可以看到黃仁勳擁有超多沒有鞋帶的運動鞋。只是這些過去被認為是黃仁勳「親民」，可以和年輕人打成一片的照片，如今似乎全成了黃仁勳愛玩、行為不端的「證據」。但其實也有不少網友替黃仁勳緩頰，質疑亞當根本沒說出來到底黃仁勳喝醉後說了啥幹話，認為外界本就不應該將企業家神化、「參加派對時超會玩怎麼了嗎」、「之前怎麼不敢這麼說呢」、「不要再落井下石了」。