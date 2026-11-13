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黃仁勳兒女幾乎沒科技專業背景！女婿最狂空降AI基礎設計發展副總裁

全家兒女幾乎都缺乏半導體、科技專業背景，但卻都可以在短時間內就空降關鍵職位

現任實體人工智慧（Physical AI）產品行銷資深總監。

▲輝達執行長黃仁勳的長女黃敏珊，2020年以實習生進入公司，現任輝達實體人工智慧（Physical AI）產品行銷資深總監。（圖／路透社／達志影像）

加入輝達才短短2年的時間，今年1月竟然破格被晉升為全球AI基礎設施發展副總裁。

取得紐約大學（NYU）科技MBA後在2022年加入輝達，現在則是機器人產品管理總監。

▲黃仁勳女兒黃敏珊、兒子黃勝斌目前都在輝達擔任重要高層職位。（圖／NOWNEWS資料照）

輝達執行長將重啟接班程序！新領導誕生「黃家人變化成未知數」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日因為婚外情及間諜疑雲醜聞，12日宣布離職下台，不僅對輝達股價造成重大影響，接下來到底是誰會成為輝達執行長人選備受外界關注。然而過去在黃仁勳的幫助之下，被外界認為有機會接班的兒女頓時失去「靠爸光環」，由於全家人並非都是專項科技，尤其女婿卡普雷斯（Nico Caprez）才加入輝達短短2年，就在今年晉升全球AI基礎設施發展副總裁，如今黃仁勳在公司失勢，一家人接班夢可能被打碎。回顧近幾年黃仁勳家族成員在輝達的晉升軌跡，，一直都是外界跟內部員工討論的議題。其中長女黃敏珊（Madison Huang）曾就讀美國廚藝學院（Culinary Academy of America）與藍帶國際學院（Le Cordon Bleu），並在LVMH集團從事精品行銷，2020年以實習生身分加入輝達後一路順暢，黃敏珊的老公卡普雷斯爭議更大，作為前瑞士國家滑雪隊的他，根據The Information報導，卡普雷斯負責掌管資料中心合作夥伴關係，更推動GPU融資擔保計畫，儼然成為黃仁勳親信，原本也被視為是接班熱門人選之一。至於兒子黃勝斌（Spencer Huang）原在台灣經營酒吧，黃仁勳家族頂著「黃家血脈」在輝達內平步青雲，但如今黃仁勳因感情風波辭職下台，黃家未來在輝達的發展會如何，也備受外界關注。由於黃家成員佔據輝達多項重要核心職務，又可以直接向黃仁勳匯報特殊管道，自然在公司內部形成異常的權力生態，就連客戶為了討好黃家，有時候甚至直接跨層找上黃家成員進行交涉，雖說家族企業栽培自家人接班一點也不意外，但許多資深員工早就私下抱怨連連。如今「靠爸光環」已經被拔除，輝達董事會已經正式啟動尋找新任執行長的接班程序，對「黃氏家族」來說，如果短期內無法拿出證明自身價值的地方，勢必在沒有老爸黃仁勳的支援下，話語權恐怕大減，甚至可能面臨新領導層清洗或者邊緣化，外界都等著看後續發展。