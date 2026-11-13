「TÉSUAN遞頌法式烘焙」位在頂級飯店和金融商業大樓匯聚的民生敦北商圈，法籍主廚兼創辦人Ted曾獲得「世界最佳甜點師」Benoit Castel的認可，和太太陳翊璇延續南法馬賽的傳統法式麵包工法，以「主廚自養酵母」為核心，每日提供包含酸種麵包類、可頌類和佛卡夏等近20種麵包和甜點。

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「TÉSUAN遞頌法式烘焙」的老闆 Ted，出生在法國巴黎，從小就熱衷於美食和設計。16歲時，Ted機緣巧合在麵包店實習，自此啟發了他的麵包和甜點兼修的工藝之路。18歲時正式進入烘焙技術養成期。

一入行，他在崇尚主廚自養酵母與傳統工法的巴黎麵包大師Dominique Saibron店鋪中學習並打下基礎；之後，轉任於巴黎各大烘焙名店，曾任職Maison Raoul Maeder和Maison Kayser等品牌。23歲那一年，他獲得「世界最佳甜點師」Benoit Castel的認可，在其店鋪中升任麵包主廚，獨當一面。

▲「TÉSUAN遞頌法式烘焙」由法籍主廚Ted（左）創立，他曾獲得「世界最佳甜點師」認可。（圖／TÉSUAN遞頌法式烘焙提供）
▲「TÉSUAN遞頌法式烘焙」由法籍主廚Ted（左）創立，他曾獲得「世界最佳甜點師」認可。（圖／TÉSUAN遞頌法式烘焙提供）
標榜全店採用「酸種」發酵  麵粉自法國進口

之後，Ted轉為「派遣廚師」，輾轉任聘於巴黎各大烘焙店。26歲時和太太陳翊璇在南法第三大城馬賽開了「TED」，當時在當地享富盛名。Ted所製作的麵包都是遵循法國傳統天然酵母麵包工藝和規範而行，入行至今皆以主廚自養酵母發酵技藝為主，來台創立的「TÉSUAN遞頌」自然而然延續其擅長手法，全店採用「酸種」發酵，並採用液種、硬種等三種酵母製作。

▲「TÉSUAN遞頌」標榜全店採用「酸種」發酵，而麵粉則自法國進口。（圖／TÉSUAN遞頌提供）
▲「TÉSUAN遞頌」標榜全店採用「酸種」發酵，而麵粉則自法國進口。（圖／TÉSUAN遞頌提供）
TÉSUAN遞頌所使用的麵粉皆從法國進口，多數是強調完全無添加、有法國官方Label Rouge紅標品質認證的麵粉，且依據每款麵包的風味需求，從6~8款的麵粉中挑選使用，並以精準比例混合，堅持低溫長時間發酵四十八小時，店內所有麵包基本製程皆需2天起跳。

Ted還每週更新酸種麵包菜單，每天上架約5~6種的酸種麵包系列，每款風味組合都是從Ted獨特的法式品味出發。常駐品項「法式傳統」是以紅標小麥、石磨麵粉和法國葛宏德天然灰海鹽製作而成，外皮酥脆，麵芯柔潤，強調的是濃郁的麥香。

「藍莓乳酪」為了凸顯配料本身的風味則是在麵團中揉入野生藍莓乾和法國燈塔奶油乳酪，外皮柔潤，內部濕潤Q軟且極易咬斷，散出迷人莓果香氣。

而「鄉村栗子核桃」則大膽加入黑麥麵粉堆疊出穀物厚度，Ted發揮味蕾美感，在麵團中搭配栗子、核桃等，完美復刻法國聖誕節期間用來搭配鵝肝、帶有高雅微甜的法式甜點麵包風格。其他創新口味如「七種穀物」、「薑黃椰棗杏仁」、「墨西哥辣椒起司」等酸種麵包，也頗獲顧客好評。另外，「TÉSUAN遞頌法式烘焙」也有可頌類和佛卡夏，同樣製程講究，吃起來擁有獨特風味。

▲墨西哥辣椒起司外皮柔軟，吃起來酸香微辣。（圖／TÉSUAN遞頌提供）
▲墨西哥辣椒起司外皮柔軟，吃起來酸香微辣。（圖／TÉSUAN遞頌提供）
▪️店家資訊：
TÉSUAN 遞頌法式烘焙
地址：臺北市松山區敦化北路155巷15號
電話：02-6609-5155
店休日：周日～周二公休

東京人氣漢堡店「WAGYU BURGER HIROKIYA 」  將客座台北晶華酒店

另外，台北晶華酒店則是宣告，將自11月19日起，邀請到東京六本木人氣漢堡專賣店 「WAGYU BURGER HIROKIYA 」客座一樓azie餐廳， WAGYU BURGER HIROKIYA 以100%日本A5和牛製作漢堡排聞名，開業不到一年即入選日本Tabelog 2026「漢堡百名店」。 招牌視覺系漢堡「熔岩起司瀑布和牛堡」上桌後，服務人員將熱融起司倒入堡頂的小鋼圈。鋼圈一提，金黃起司瞬間漫過麵包、沿著厚實的和牛肉排傾瀉而下。 趁熱咬下，濃郁奶香與和牛肉汁在口中交融。


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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。