「TÉSUAN遞頌法式烘焙」位在頂級飯店和金融商業大樓匯聚的民生敦北商圈，法籍主廚兼創辦人Ted曾獲得「世界最佳甜點師」Benoit Castel的認可，和太太陳翊璇延續南法馬賽的傳統法式麵包工法，以「主廚自養酵母」為核心，每日提供包含酸種麵包類、可頌類和佛卡夏等近20種麵包和甜點。
「TÉSUAN遞頌法式烘焙」的老闆 Ted，出生在法國巴黎，從小就熱衷於美食和設計。16歲時，Ted機緣巧合在麵包店實習，自此啟發了他的麵包和甜點兼修的工藝之路。18歲時正式進入烘焙技術養成期。
一入行，他在崇尚主廚自養酵母與傳統工法的巴黎麵包大師Dominique Saibron店鋪中學習並打下基礎；之後，轉任於巴黎各大烘焙名店，曾任職Maison Raoul Maeder和Maison Kayser等品牌。23歲那一年，他獲得「世界最佳甜點師」Benoit Castel的認可，在其店鋪中升任麵包主廚，獨當一面。
標榜全店採用「酸種」發酵 麵粉自法國進口
之後，Ted轉為「派遣廚師」，輾轉任聘於巴黎各大烘焙店。26歲時和太太陳翊璇在南法第三大城馬賽開了「TED」，當時在當地享富盛名。Ted所製作的麵包都是遵循法國傳統天然酵母麵包工藝和規範而行，入行至今皆以主廚自養酵母發酵技藝為主，來台創立的「TÉSUAN遞頌」自然而然延續其擅長手法，全店採用「酸種」發酵，並採用液種、硬種等三種酵母製作。
TÉSUAN遞頌所使用的麵粉皆從法國進口，多數是強調完全無添加、有法國官方Label Rouge紅標品質認證的麵粉，且依據每款麵包的風味需求，從6~8款的麵粉中挑選使用，並以精準比例混合，堅持低溫長時間發酵四十八小時，店內所有麵包基本製程皆需2天起跳。
Ted還每週更新酸種麵包菜單，每天上架約5~6種的酸種麵包系列，每款風味組合都是從Ted獨特的法式品味出發。常駐品項「法式傳統」是以紅標小麥、石磨麵粉和法國葛宏德天然灰海鹽製作而成，外皮酥脆，麵芯柔潤，強調的是濃郁的麥香。
「藍莓乳酪」為了凸顯配料本身的風味，則是在麵團中揉入野生藍莓乾和法國燈塔奶油乳酪，外皮柔潤，內部濕潤Q軟且極易咬斷，散出迷人莓果香氣。
而「鄉村栗子核桃」則大膽加入黑麥麵粉堆疊出穀物厚度，Ted發揮味蕾美感，在麵團中搭配栗子、核桃等，完美復刻法國聖誕節期間用來搭配鵝肝、帶有高雅微甜的法式甜點麵包風格。其他創新口味如「七種穀物」、「薑黃椰棗杏仁」、「墨西哥辣椒起司」等酸種麵包，也頗獲顧客好評。另外，「TÉSUAN遞頌法式烘焙」也有可頌類和佛卡夏，同樣製程講究，吃起來擁有獨特風味。
▪️店家資訊：
TÉSUAN 遞頌法式烘焙
地址：臺北市松山區敦化北路155巷15號
電話：02-6609-5155
店休日：周日～周二公休
東京人氣漢堡店「WAGYU BURGER HIROKIYA 」 將客座台北晶華酒店
另外，台北晶華酒店則是宣告，將自11月19日起，邀請到東京六本木人氣漢堡專賣店 「WAGYU BURGER HIROKIYA 」客座一樓azie餐廳， WAGYU BURGER HIROKIYA 以100%日本A5和牛製作漢堡排聞名，開業不到一年即入選日本Tabelog 2026「漢堡百名店」。 招牌視覺系漢堡「熔岩起司瀑布和牛堡」上桌後，服務人員將熱融起司倒入堡頂的小鋼圈。鋼圈一提，金黃起司瞬間漫過麵包、沿著厚實的和牛肉排傾瀉而下。 趁熱咬下，濃郁奶香與和牛肉汁在口中交融。
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一入行，他在崇尚主廚自養酵母與傳統工法的巴黎麵包大師Dominique Saibron店鋪中學習並打下基礎；之後，轉任於巴黎各大烘焙名店，曾任職Maison Raoul Maeder和Maison Kayser等品牌。23歲那一年，他獲得「世界最佳甜點師」Benoit Castel的認可，在其店鋪中升任麵包主廚，獨當一面。
之後，Ted轉為「派遣廚師」，輾轉任聘於巴黎各大烘焙店。26歲時和太太陳翊璇在南法第三大城馬賽開了「TED」，當時在當地享富盛名。Ted所製作的麵包都是遵循法國傳統天然酵母麵包工藝和規範而行，入行至今皆以主廚自養酵母發酵技藝為主，來台創立的「TÉSUAN遞頌」自然而然延續其擅長手法，全店採用「酸種」發酵，並採用液種、硬種等三種酵母製作。
Ted還每週更新酸種麵包菜單，每天上架約5~6種的酸種麵包系列，每款風味組合都是從Ted獨特的法式品味出發。常駐品項「法式傳統」是以紅標小麥、石磨麵粉和法國葛宏德天然灰海鹽製作而成，外皮酥脆，麵芯柔潤，強調的是濃郁的麥香。
「藍莓乳酪」為了凸顯配料本身的風味，則是在麵團中揉入野生藍莓乾和法國燈塔奶油乳酪，外皮柔潤，內部濕潤Q軟且極易咬斷，散出迷人莓果香氣。
而「鄉村栗子核桃」則大膽加入黑麥麵粉堆疊出穀物厚度，Ted發揮味蕾美感，在麵團中搭配栗子、核桃等，完美復刻法國聖誕節期間用來搭配鵝肝、帶有高雅微甜的法式甜點麵包風格。其他創新口味如「七種穀物」、「薑黃椰棗杏仁」、「墨西哥辣椒起司」等酸種麵包，也頗獲顧客好評。另外，「TÉSUAN遞頌法式烘焙」也有可頌類和佛卡夏，同樣製程講究，吃起來擁有獨特風味。
TÉSUAN 遞頌法式烘焙
地址：臺北市松山區敦化北路155巷15號
電話：02-6609-5155
店休日：周日～周二公休
東京人氣漢堡店「WAGYU BURGER HIROKIYA 」 將客座台北晶華酒店
另外，台北晶華酒店則是宣告，將自11月19日起，邀請到東京六本木人氣漢堡專賣店 「WAGYU BURGER HIROKIYA 」客座一樓azie餐廳， WAGYU BURGER HIROKIYA 以100%日本A5和牛製作漢堡排聞名，開業不到一年即入選日本Tabelog 2026「漢堡百名店」。 招牌視覺系漢堡「熔岩起司瀑布和牛堡」上桌後，服務人員將熱融起司倒入堡頂的小鋼圈。鋼圈一提，金黃起司瞬間漫過麵包、沿著厚實的和牛肉排傾瀉而下。 趁熱咬下，濃郁奶香與和牛肉汁在口中交融。