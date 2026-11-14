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2026年大聯盟自由球員（FA）市場最大咖王牌、自洛杉磯道奇投入自由市場的29歲塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal），其天價爭奪戰在總經理（GM）會議落幕之際正式掀開底牌！美國權威媒體《USA Today》王牌記者奈騰格爾（Bob Nightengale）＝披露，史庫柏與超級經紀人波拉斯（Scott Boras）已向全聯盟球團發出強訊息，隨著大聯盟GM會議告一段落，各隊制服組對史庫柏的報價底線終於浮出檯面。奈騰格爾在報導中直指，深諳市場操盤之道的經紀人波拉斯已經向有意競逐的買家把話說死：史庫柏正值29歲最巔峰黃金期，陣營完全不會考慮任何形式的短期過渡合約，目標只有一份打破歷史的超級長約。更令人咋舌的是，波拉斯直接替這場競價設下了天價入場券，這項數字一旦成真，不僅將改寫大聯盟先發投手的歷史總額天花板，更將直接超越道奇日籍王牌山本由伸當年創下的12年3.25億美元紀錄，樹立全新的投手身價障礙。根據美國體育權威媒體《The Athletic》同步披露的內幕消息，道奇管理層雖然極度渴望與史庫柏再續前緣，但受限於陣中已背負大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）等巨額長約，道奇制服組在評估先發投手的長期傷病風險後，然而，道奇的算盤與波拉斯「追求最高總額長約」的最高指導原則完全背道而馳。美媒直言，由於雙方在合約結構與年限上存在著難以跨越的巨大隔閡，道奇與史庫柏的續約談判已陷入嚴重卡關，這名季中透過重磅交易轉戰洛城的王牌左腕，極可能僅在洛杉磯留下短短半季的身影便轉身離去。