皮克敏手遊《Pikmin Bloom》11月社群日周末登場（11月14日至11月15日），玩家只要完成行走10000步任務，就能夠獲得「天竺葵種花徽章」，活動期間還有機會收集限定花朵精華、加速花苗成長。《NOWNEWS》也透過本文一次整理「皮克敏11月社群日」攻略。
《Pikmin Bloom》11月社群日台灣時間11月14日凌晨00:00至11月15日23:59登場，本次活動主角為首次加入遊戲的季節限定花卉「天竺葵」，活動期間，玩家在巨大花朵周圍種植一般的藍色、紅色、黃色或白色花瓣，就有機會讓巨大花朵綻放為天竺葵，每朵巨大花朵的花期為3小時。
此外，官方將在11月14日和11月15日的社群日，也舉辦「五週年慶典 Party Walk」，玩家只要加入就會隨機被分到「紅隊、藍隊、黃隊」，和全球皮友一起走路、種花、拿徽章，活動結束後，所有參加者都將獲得一張「全新五週年紀念設計」的回憶卡片。
皮克敏社群日走滿1萬步拿徽章！錯過時間無法補領
只要在11月14日或15日當天達成1萬步目標，即可獲得《Pikmin Bloom》「天竺葵種花徽章」，不過玩家要特別注意步數計算時間，若未在11月14日晚上23:59前完成1萬步，進度將於11月15日凌晨00:00重置，即使手機之後才同步前一天的步數紀錄，也無法補領徽章。建議玩家在挑戰當天至少開啟一次遊戲，並確認於指定時間內完成步數目標。
除了活動獎勵外，《Pikmin Bloom》商店也將限時販售「社群日組合包、社群日特殊任務票券」，販售時間為11月14日00:00至11月15日23:59。購買特殊任務票券後，玩家可參加專屬任務，但必須在台灣時間11月16日23:59前完成。想收集天竺葵、解鎖限定徽章的玩家，可把握這2天的活動時間，多走路、種花並完成指定任務。
皮克敏11月社群日內容、任務攻略
📌蒐集天竺葵：在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色、白色花瓣時，就有機會讓巨大花朵開出天竺葵，但每一朵巨大花朵只會綻放3小時，想收集天竺葵精華的玩家可以把握時間。
📌拿精華（路邊撿水果）：開啟種花模式並打開地圖，尋找正在「飄彩帶」的巨大花朵，靠近它們後，路邊出現「水果」的機率相當高，後續打開探險列表，並派遣皮克敏撿取，就有機會獲得精華，精華種類會和玩家靠近的巨大花朵一致。
📌11月限定徽章：11月14日或11月15日，玩家只要完成10000步，就能獲得「天竺葵種花徽章」。特別要注意的是，如果11月14日晚上23:59前未完成10000步，進度將在11月15日凌晨00:00重置，必須在完成10000步挑戰當天開啟應用程式，才能兌換徽章。
📌花苗培育加速：盆栽裡的花苗成長速度增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快，想培育皮克敏的玩家也能趁著社群日加速孵化花苗。
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此外，官方將在11月14日和11月15日的社群日，也舉辦「五週年慶典 Party Walk」，玩家只要加入就會隨機被分到「紅隊、藍隊、黃隊」，和全球皮友一起走路、種花、拿徽章，活動結束後，所有參加者都將獲得一張「全新五週年紀念設計」的回憶卡片。
只要在11月14日或15日當天達成1萬步目標，即可獲得《Pikmin Bloom》「天竺葵種花徽章」，不過玩家要特別注意步數計算時間，若未在11月14日晚上23:59前完成1萬步，進度將於11月15日凌晨00:00重置，即使手機之後才同步前一天的步數紀錄，也無法補領徽章。建議玩家在挑戰當天至少開啟一次遊戲，並確認於指定時間內完成步數目標。
除了活動獎勵外，《Pikmin Bloom》商店也將限時販售「社群日組合包、社群日特殊任務票券」，販售時間為11月14日00:00至11月15日23:59。購買特殊任務票券後，玩家可參加專屬任務，但必須在台灣時間11月16日23:59前完成。想收集天竺葵、解鎖限定徽章的玩家，可把握這2天的活動時間，多走路、種花並完成指定任務。
📌蒐集天竺葵：在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色、白色花瓣時，就有機會讓巨大花朵開出天竺葵，但每一朵巨大花朵只會綻放3小時，想收集天竺葵精華的玩家可以把握時間。
📌拿精華（路邊撿水果）：開啟種花模式並打開地圖，尋找正在「飄彩帶」的巨大花朵，靠近它們後，路邊出現「水果」的機率相當高，後續打開探險列表，並派遣皮克敏撿取，就有機會獲得精華，精華種類會和玩家靠近的巨大花朵一致。
📌11月限定徽章：11月14日或11月15日，玩家只要完成10000步，就能獲得「天竺葵種花徽章」。特別要注意的是，如果11月14日晚上23:59前未完成10000步，進度將在11月15日凌晨00:00重置，必須在完成10000步挑戰當天開啟應用程式，才能兌換徽章。
📌花苗培育加速：盆栽裡的花苗成長速度增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快，想培育皮克敏的玩家也能趁著社群日加速孵化花苗。