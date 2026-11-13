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但她強調：「台灣生育率是真的比較低一點點，但女生自己有要不要生的權利，自己想做什麼比較重要，照顧好自己，不要管別人怎麼說。」

▲吳申梅（如圖）過去她曾透露自己砸下約50萬元、在38歲時完成凍卵，今提到生子話題她坦言：「不要生了。」（圖／記者嚴俊強攝）

歌手吳申梅睽違5年推出全新專輯《BE WiTH YOU》，今(13)日開記者會宣布將於2027年1月22日重返Legacy Taipei舉辦個人演唱會，目前全力備戰，與香港富商老公Eric結婚4年的她，至今未有孩子，受訪時她坦言不生了，談及羅大佑近日脫口「沒有孩子的人，對下一代不會想太多」的說法，吳申梅坦言自己沒有關注相關新聞，但她認為生育是女性的自主選擇，不需要受到外界聲音影響。43歲吳申梅與老公結婚4年至今未有孩子，過去她曾透露自己砸下約50萬元、在38歲時完成凍卵，今提到生子話題她坦言「不要生了」，近期羅大佑接受廣播節目訪問，談到「沒有孩子的人，對下一代不會想太多」，質疑政治人物若未有孩子，會缺少對下一代的思考，話題引起兩派網友論戰。對此，吳申梅被問到此事坦言未關注羅大佑的受訪內容，吳申梅表示，先前凍卵讓自己已有安定的心，但現階段全力衝刺演藝事業，因此沒有懷孕生子的打算。被問到媽媽是否會催生，吳申梅笑說：「不會！媽媽也愛到處遊山玩水，怕我請她幫忙帶小孩。」而她也強調和老公一直都有共識，「他不會給我壓力，覺得有也可以、沒有也沒關係。」吳申梅事前也要對方想清楚：「我說你以後不要怪我、不要後悔喔！」吳申梅雖未生子，但她也形容製作專輯的過程就像是生產一樣，花費許多心血與努力，今記者會上她宣布明年將舉辦《BE WiTH YOU》演唱會，分享演唱會名稱就是「用歌聲相伴」，感謝歌迷陪她一起走過歲月，接下來人生的路，換她用歌聲陪大家，希望把過去的經典歌曲、新作品，以及不同階段的自己一次帶到舞台上。被問到是否會找嘉賓助陣？吳申梅說：「這次我以另一種方式呈現，請大家拭目以待。」為了展現最好的一面，吳申梅也請AI幫她擬定運動計劃，也積極飲控，她分享：「我覺得最好的良藥就是多喝水，然後少吃。」此外吳申梅預告演唱會將帶來大家沒看過的一面，除了新歌現場首唱，還準備了全新編曲、又唱又跳的舞台橋段，甚至要把專輯中的電音與Rap元素搬上現場，讓歌迷見識她不同以往的表演魅力。演唱會門票將於11月17日下午兩點開賣，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利商店。