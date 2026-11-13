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▲「菊花盛開 麻辣老火鍋」主打香氣層次豐富的重慶牛油老火鍋，並特別將牛油以菊花造型呈現。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.13）

▲「菊花盛開 麻辣老火鍋」於高雄義享時尚廣場開設南部首店。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.13）

以重慶重慶牛油老火鍋為主打的「菊花盛開 麻辣老火鍋」正式進軍高雄，插旗義享時尚廣場，帶來招牌牛油老火鍋及多款道地重慶特色料理，從造型吸睛的菊花牛油到話題十足的創意涮品，為南台灣火鍋市場再添新話題。「菊花盛開 麻辣老火鍋」為知名「馬辣餐飲集團」旗下的熱門社群話題品牌，台北忠孝店引爆排隊與打卡熱潮，現在也正式跨足南部市場，於高雄義享時尚廣場開設南部首店，主打香氣層次豐富的重慶牛油老火鍋，並特別將牛油以菊花造型呈現。在注入茶湯滾沸之後，滿室盡是誘人的牛油辛香，令人食欲大振，以最經典與道地的食材，呈現純粹而震撼的重慶火鍋靈魂。在餐點特色方面，「菊花盛開 麻辣老火鍋」不僅擁有如布丁般滑嫩的招牌嫩鴨血，更提供手撕毛肚、大刀腰片、心鮮黃喉等經典特色涮品，以及現炸酥肉、醬香肉包等在地重慶小吃，經典還原香麻熱辣的山城老火鍋靈魂。此外，「爆打小人鮮蝦干貝滑」更是好吃好玩，把撕碎的米紙與鮮蝦干貝滑混合在一起，用工具用力捶打、發洩情緒，不僅能釋放壓力，還能讓蝦滑的質地越打越彈牙，最後放入重慶牛油老火鍋中煮熟享用，成為不少人特意來訪的必點品項。在享用道地的麻辣老火鍋後，還能再來份充滿重慶風情的「熊貓雪花冰」人氣甜品。歡慶「菊花盛開麻辣老火鍋」南部首店於高雄義享時尚廣場開幕，即日起至高雄義享店內用消費並追蹤品牌官方 Instagram，出示追蹤畫面，即贈「菊花盛開抽取式衛生紙」乙包（100 抽）。每人限兌換乙次，送完為止。11月加入品牌官方LINE並領取好友券，內用消費達低消，即可兌換「菊花盛開退火飲」乙杯。詳細消費門檻及兌換方式依好友券面說明為準。