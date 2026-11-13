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高雄網紅教師林晉如，因遭到校事會議調查，校方以親師溝通不良歸責於她，並且送教評會研議停聘等處分。林晉如身心受創，一度在臉書留言「學校最高的建築樓層？是4樓，還是5樓？」引發輕生疑慮，事後更自爆被高雄市衛生局強制送醫，引發軒然大波。今（13）日林晉如發文稱，她對學校提出的霸凌控訴，高雄市勞工局正式認定成立。這也是自7月霸凌新法修正後，首例通過的霸凌案件。「整整兩年，我彷彿被推進了一座看不見盡頭的無間地獄。」林晉如發文控訴，校事會議、性平會議、不適任教師三個月輔導期、考核會申誡四次、教評會停聘、考績連續兩年乙等……排山倒海的體制「全餐」，連同職場霸凌、行政霸凌、家長霸凌與網路霸凌，像一張密不透風的巨網，將她勒進窒息深淵。林晉如說，這條伸張正義的路，走得無比艱辛，卻也寫下了歷史。因為自2026年7月1日起，勞動部依據《職業安全衛生法》訂定的《職場霸凌防治措施準則》正式施行，清晰規範了「職場霸凌」的認定標準、調查程序與罰則。高雄市勞工局勞檢處告訴她，新法正式上路後，案子是全台灣「第一件」，全台灣「沒有任何先例」可循。正因為是破天荒的「全台首例」，所有承辦長官在每一個細節的查核與認定上都無比謹慎。林晉如宣告，勞工局正式認定校方霸凌成案，她說沉冤得雪，感謝明察秋毫，黑暗終究遮不住天理。林晉如曾以六張針對小學生設計的學習單，重燃孩子學習熱情，在網路上爆紅；更曾獲高雄市閱讀薪傳典範教師。但2024年因發文自爆因批評「班班有鮮乳如防空警報」遭到調查，並自此展開一連串來自校方調查、批判。