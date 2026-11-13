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籲企業落實育兒友善 人力銀行：短期挑戰是人力調度

立法院今（13）日三讀通過《性別平等工作法》及《就業保險法》部分條文修正案，除了將女性受僱者產假從現行8週延長至14週，陪產檢及陪產假也增加至14日，將育兒留職停薪適用年齡從子女未滿3歲放寬至未滿9歲等。人力銀行認為，有3大層面是新制上路後需要留意的重要課題。立法院今日三讀通過，將女性受僱者分娩前後產假從現行8週提高至14週；除了產假延長，產檢假及陪產檢、陪產假也同步調整。依協商通過版本，產檢假由現行7日增加至14日，若產檢假尚有剩餘日數，經雇主同意後，可併入產假使用；陪產檢及陪產假則由7日增加至14日。流產假部分，若懷孕3個月以上流產者維持4週；懷孕2個月以上、未滿3個月流產者，由原本1週增加至2週；懷孕未滿2個月流產者，從5日延長至10日等。104人力銀行觀察，產假、產檢假及陪產相關假別增加，對企業與員工而言各有不同影響。對企業來說，短期內最直接的挑戰在於人力調度與職務代理，尤其是人力編制較精簡的中小企業。不過，人力銀行認為，若企業能落實育兒友善制度，將有助於提升員工認同感，有助於降低員工因生育而離職的情況，提升企業留才能力。對員工而言，產假、產檢假及陪產相關假別增加，能讓員工在孕期、生產及育兒初期獲得更多時間與保障，降低生育對工作與生活造成的衝擊，也有助於伴侶共同分擔家庭照顧責任。人力銀行指出，整體而言，制度調整讓員工獲得更多保障，但也代表企業與員工都需要重新適應工作安排，如何在員工權益、團隊工作負荷及企業營運之間取得平衡，將是新制上路後重要的課題。