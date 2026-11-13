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藍營六都大集結！6人輪番開砲：把這些還給人民

蔣萬安強調「專業治理」對決內耗：選民團結站出來

隨著九合一大選腳步逼近，藍綠陣營陸續祭出新招數，台北市長蔣萬安今（13）日曝光最新競選廣告，劈頭就質問：「十年了，誰還相信民進黨的民主和進步？」並聯手國民黨六都候選人出擊，在口號中寄託各縣市訴求，最後更喊話11月28日讓人民用選票找回民生與安定。這支最新廣告由六都藍營候選人輪番發聲，首先由蔣萬安開場，直問「十年了，誰還相信民進黨的民主和進步？」接著由新北市長候選人李四川喊出「把市民的錢還給新北」，桃園市長張善政主張「把工程建設還給專業」，高雄市長候選人柯志恩則提出「把品德教養還給孩子」。隨後台中市長候選人江啟臣喊話「把建設預算還給地方」，台南市長候選人謝龍介則將焦點放在司法，強調「把公平正義還給司法」，最後再由蔣萬安收尾，喊出「把安定生活還給人民」，並以「11/28讓我們把民生和安定重新要回來」作為影片主訴求。「民進黨執政十年，你有多少的不平、不安，隱忍在心裡？為什麼民進黨總是不願意給你我和家人安穩的生活？」蔣萬安在貼文中進一步表示，正義不會孤單，專業不會孤單，品德也會不孤單，只要民眾勇敢站出來，就能凝聚更多力量，讓人民真正的聲音被聽見。蔣萬安也點名台北蔣萬安、新北李四川、桃園張善政、台中江啟臣、台南謝龍介及高雄柯志恩，強調6人這次共同站出來，就是要讓所有選民看見，台灣需要的是專業治理，而不是無止盡的政治內耗。他最後再度呼籲，11月28日選民應團結站出來，用選票找回民生、找回安定。