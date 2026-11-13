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台灣牙刷製造商龍昌兄弟（Acumen）布局美國市場再跨一步！美國田納西州政府11月12日宣布，龍昌兄弟將投資2020萬美元（約新台幣6.6億元），在田納西州薩姆納郡（Sumner County）設立首座美國製造廠，廠房面積約9萬平方英尺，初期預計創造50個工作機會，並規劃隨營運規模擴大增加數百名員工，新廠預計2027年開始生產，產品除供應美國市場，也將外銷北美洲、中美洲及南美洲。龍昌兄弟成立於1976年，主要生產牙刷及口腔護理用品，長期為國際口腔護理品牌提供代工服務。公司自行設計生產設備及模具，在台灣、中國及越南設有高度自動化牙刷生產線，全球年產能約5億支，此次赴美設廠，將是公司擴大美國市場布局的重要一步。根據田納西州政府公告，龍昌兄弟此次投資金額為2020萬美元，將在薩姆納郡興建約9萬平方英尺的製造設施，初期創造50個工作機會，未來隨著生產及營運規模擴大，預計再增加數百名員工。美國當地媒體《Nashville Tennessean》報導，龍昌兄弟將接手位於Gallatin、先前由Salga Plastics使用的廠房，地址為241 ABC Boulevard。公司將進行廠房改善，以配合塑膠射出成型製程，新的自動化牙刷生產設備也正準備運往當地。龍昌兄弟目前在台灣、中國及越南布局生產據點，全球年產能約5億支，主要替國際口腔護理品牌提供OEM／ODM服務。OEM指原廠委託製造，ODM則是製造商也參與產品設計與開發，兩者都是國際品牌常見的供應鏈合作模式。此次美國新廠除了供應當地消費市場，也將成為公司拓展北美洲、中美洲及南美洲市場的生產基地。龍昌兄弟董事長David Huang表示，選擇田納西州設廠，是公司成立50週年的重要里程碑，目標是將當地工廠打造為全球重要的牙刷及口腔護理產品製造中心。田納西州政府表示，此次投資案與州長Bill Lee及經濟及社區發展部長Stuart McWhorter於2025年10月赴亞洲招商有關。田納西州目前已有9家台灣企業在當地營運，僱用超過1100名員工，累計投資金額近1.6億美元，台灣企業已成為當地重要的投資夥伴。對龍昌兄弟而言，美國設廠不只是增加生產據點，也將讓公司更直接服務美國及美洲市場。至於新廠未來實際產能、營收貢獻及新增員工時程，仍有待公司進一步說明。