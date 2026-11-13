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重現阿扁「有夢最美」催票！何勝豐破天荒現身：縣長仍挺許淑華

總統賴清德今（13）日前往南投參香祈福，並親自為民進黨提名的南投縣長參選人温世政站台助講。温世政致詞時透露，11月才過不到一半，總統已經造訪南投多達5次；賴清德不僅全力推薦温世政，更在致詞時重提當年陳水扁的經典競選口號「有夢最美，希望相隨」，不僅力挺南投建輕軌，也強調中央會全力支持温世政與南投鄉親勇敢追夢。值得注意的是，無黨籍南投縣議長何勝豐也破天荒現身廟埕，還與賴清德、温世政同台高喊「凍蒜」。賴清德今日下午再度啟動南投輔選行程，馬不停蹄接連走訪竹山靈德廟、鹿谷永隆開山廟、水里龜仔頭南天宮、集集永昌宮及名間新街朝聖宮等5個鄉鎮指標宮廟，沿途受到大批在地支持者熱烈夾道歡迎。在首站竹山靈德廟現場，温世政致詞時特別感謝賴清德對南投的重視，透露11月至今賴清德已五度踏上南投土地；他也趁勢向中央爭取重大建設，提出包括總經費400多億元的南投輕軌由中央補助8成、在竹山開闢高科技科學園區，以及加速推動自來水延管工程等願景，期盼獲得中央大力支持。緊接著上台致詞的賴清德，突然說出30年前陳水扁的經典競選口號「有夢最美，希望相隨」。他表示，過去常聽見外界唱衰南投不行、南投地方財政困窘，導致南投人日久不敢做夢；但他今天要堅定告訴所有鄉親，設立產業園區與興建南投輕軌絕非不可能，並當場向台下民眾喊話「大家歡迎嗎？敢不敢做夢？」在獲得現場熱烈回應後，賴清德進一步算起財政帳指出，中央今年撥補南投約300億元、明年將增至340億元，若輕軌地方配合款採分年編列，「一年分攤20億元，南投怎麼會沒有？」這場活動另一大焦點，則是無黨籍南投縣議長何勝豐現身靈德廟全程陪同賴清德參香，並在造勢環節拉起温世政的手，與眾人一同高喊「凍蒜」，罕見同框畫面引發地方政壇熱議。不過，針對外界好奇此舉是否代表政治風向轉變、改挺温世政，何勝豐活動後受訪時明確澄清，縣長選舉他仍然支持現任縣長許淑華；但因為賴清德總統執政以來的經濟表現有目共睹，自己基於地方議長身分盡地主之誼，才首度出席綠營公開活動，藉此表達對國家元首的支持。