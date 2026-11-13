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▲張凌赫、井柏然分享中國官媒報導，引述習近平關於兩岸必定統一的談話，公開支持一個中國原則。（圖／張凌赫、井柏然微博）

台灣縣市長與議員大選在即，中國官媒昨（12）日發布堅持一個中國原則的貼文，引來許多當紅藝人轉發，包括先前以陸劇《逐玉》、《早春晴朗》在台灣二次翻紅的張凌赫、井柏然，而張凌赫日前才因為申請來台辦見面會，被陸委會以「曾多次貶損我國地位」等理由拒絕，此次又再度表態，讓網友怒轟：「甭想來台灣了！」昨天下午，中國官媒《新華社》發布關於國家主席習近平出席孫中山誕辰160週年紀念大會的貼文，文中寫道：「...解决台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。」官媒發布該文後一小時，張凌赫分享貼文至微博，並在配文寫下：「國土不可分國家不可亂，民族不可散文明不可斷，始終是銘刻在全體中華兒女骨子裡的共同信念。」井柏然隨後也在微博轉發官媒的樣板文章，同樣表態認同台灣和中國必然統一的最高指導原則。張凌赫10月底原本計畫來台灣舉辦粉絲見面會，遭陸委會以「曾多次貶損我國地位」、「參與具統戰色彩平台活動」、「申請目的與性質不明確」3大理由拒絕，副主委梁文傑受訪時強調，歡迎兩岸藝人正常交流，但前提是不能帶有統戰色彩，未來仍會持續觀察張凌赫的相關言行，如今男神再次表態，也讓他造訪寶島的機會降至低點。