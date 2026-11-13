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超商刷載具注意！店員曝「正確姿勢」：雙方都不用扭斷手

▲有店員分享，曾遇過客人螢幕始終朝自己、防窺貼又讓條碼難以辨識的情況，呼籲結帳時稍微調整手機方向與亮度。（圖／記者周淑萍攝）

到超商或賣場結帳時，不少人習慣拿出手機條碼，讓店員掃描載具，但手機該怎麼拿才最理想？近日有網友在Threads分享兩種掃碼姿勢，提醒民眾應將手機螢幕朝上、平放在店員面前，或是乾脆直接放在桌上，避免直立拿著手機讓店員得扭轉手腕才能掃描。貼文曝光後，累積47萬次瀏覽，更引起不少店員共鳴，紛紛直呼：「我也喜歡客人平放！拿起來刷才順手」、「最好直接平放桌上」。一名網友近日在Threads貼出一張對照圖，上方示範客人將手機直立、垂直朝向店員掃描載具；下方則是把手機平放，讓店員直接讀取條碼，並提醒：「但凡要店員掃載具的，都給我拿下面這樣！」原PO解釋，直立拿手機不只是客人操作起來卡卡的，有時螢幕還會朝下，店員為了對準條碼，手腕可能得扭轉超過90度，掃碼相當不方便。相較之下，手機平放後，雙方都不必刻意轉動手腕，店員也能更直接完成掃描，「兩邊都不用扭斷手！」貼文曝光後，不少網友認同，指出最好直接放在櫃台上，讓店員自然掃描，「按對方閱讀方向、放桌面是最理想的」、「我一開始是轉手機畫面給店員，後來有店員跟我說放平的就好」、「桌上有空間就放桌上」、「店員跟我說的，最好直接平放桌上」。也有店員分享工作時遇過的狀況，表示直拿手機確實會增加掃碼難度，「上面那種，我都覺得我要旋轉整個身體才刷得到」。甚至趁機抱怨，「有些客人說要掃載具，然後螢幕一直朝著自己的那種我都不知道到底要怎麼掃」、「有些客人說要掃載具，然後螢幕一直朝著自己。」此外，店員也提醒，除了手機擺放方向，螢幕設定同樣會影響掃碼效率，尤其使用防窺螢幕的民眾，有時還得請客人另外調高亮度，才能順利讀取條碼，其實都是在無形中加重店員的工作困難。