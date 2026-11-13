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程耀輝論壇探討碳定價與綠色投融資

聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會（COP31）今年在土耳其舉辦，而台泥子公司OYAK Cement是最大水泥生產商。台泥董事長張安平今（13）日參與國際論壇並以「水泥的文藝復興」為題，與全球氣候政策與產業轉型對話，共同探討煅燒黏土如何加速低碳水泥產業化。張安平指出，這兩百年來創造了一個幾乎不可能沒有水泥的現代世界，但產業也對大氣累積的二氧化碳帶來深刻影響。一直以來產業追求生產更多，提高產量、降低成本，但現在必須重新思考進步，能否用更少的碳、讓材料用得更久等。台泥和歐洲子公司CIMPOR，把煅燒黏土的技術導入實際工業生產，藉此降低水泥所需要使用的熟料比例。「這些事情不可能只靠水泥產業自己完成」，張安平說，低碳建材需要有願意在設計規格中採用材料的客戶；經過驗證的創新技術，需要有能夠認可的標準，只有透過不同產業的合作，才能夠讓這些選擇真正可行。隨著歐盟排放交易制度（EU ETS）免費配額逐步退場，以及碳邊境調整機制（CBAM）正式實施，「碳有價，誰買單？」已成為全球產業共同面對的課題。台泥總經理程耀輝也參與全球水泥及混凝土協會（GCCA）論壇，與各國產業領袖探討碳定價政策，如何加速重工業低碳轉型，以及全球綠色投融資的機會與挑戰。台泥日前第三季財報，單季營收為412.33億元、年增5.54%，歸屬母公司淨利為18.1億元，由去年同期虧損102億元轉盈，每股盈餘為0.24元。累計前三季合併營收達1,125.23億元，年增2.88%，主要受惠於葡萄牙及土耳其水泥銷量與售價同步提升，以及和平電力營運天數增加。前三季歸屬母公司淨利達50.9億元，較去年同期虧損92.39億元轉盈，每股盈餘為0.63元。