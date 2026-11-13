我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小龍女啦啦隊人氣成員林襄現身東京巨蛋，幫亞冠賽中華隊加油。（圖／截圖自林襄IG）

中華隊今（13）日在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）預賽第2戰以6：4險勝澳洲隊，奪下本屆賽會首勝。先發游擊手馬傑森不僅連2場敲安，此役更擊出致勝高飛犧牲打，成為贏球一大功臣。馬傑森除了攻守出色的表現，帥氣五官也獲得日本媒體與球迷高度關注，日本網友不僅驚呼他「帥到讓人暈倒」、喊話要日職球隊網羅，在得知他的緋聞女友是人氣啦啦隊女孩林襄後，更直呼「聽說還跟人氣啦啦隊交往過，這也太夢幻了吧」。現年24歲的馬傑森，2020年選秀首輪入隊，本季打擊成績大躍進，出賽115場，敲出104安、3轟、34分打點，打擊率2成80，季末入圍年度進步獎，最後不敵隊友曾家輝。雖然無緣拿下最佳進步獎，但馬傑森本季表現獲得中華隊肯定，連續2屆參與亞冠賽，更扛下主戰游擊手重任。首戰面對日本隊，馬傑森從金丸夢斗手中擊出團隊首安，守備端也展現出色的美技。今日交手澳洲隊，馬傑森則是扮演關鍵角色，首局在滿壘敲安替球隊先馳得點，7局上又擊出致勝高飛犧牲打，全場4打數1安打、2打點，在打擊端展現十足存在感。馬傑森的表現也獲得日媒與日本球迷關注，日本媒體《THE ANSWER》指出，馬傑森在上屆亞冠賽就曾展現華麗守備，被日本球迷封為「台灣源田（源田壯亮）」並引發話題。此外，《THE ANSWER》直言，馬傑森不僅場上表現出色，出眾的外貌同樣受到關注，「馬傑森憑藉五官略顯深邃、端正帥氣的臉龐吸引大批人氣。」由於馬傑森過去曾被報導與台灣人氣啦啦隊女孩林襄交往，得知這項背景的日本球迷在社群平台熱烈留言，「本來就覺得台灣的游擊手很帥，結果聽說還跟人氣啦啦隊交往過，這也太夢幻了吧」、「快網羅馬傑森選手吧！球技好而且人又超帥」、「台灣的游擊手五官好深邃、超型男」、「馬傑森就是之前有參加樂天金鷲秋訓的那位吧！我記得他當時跟宗山壘站在一起，直接讓整隊相貌拉高好幾個檔次」。值得一提的是，林襄近日也在社群上分享到東京巨蛋看亞冠賽的照片，立刻引發高度討論，被球迷解讀為到場為馬傑森加油。