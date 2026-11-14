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骨折手術後突發4症狀別輕忽 醫：恐是鋼釘鬆脫警訊

一名70歲婦人5年前因為發生重大車禍，左大腿及小腿脛、腓骨嚴重粉碎性骨折，雖然保住左腳，但開完刀後2年，突然感覺左腳腳踝有劇烈疼痛、腿軟無力、需借助拐杖的情況，後續前往醫院，經檢查發現是8支鋼釘「疲勞性斷裂」全部斷光，透過醫療團隊重建、治療長達3年，順利康復、現在也能自由蹲跳行走。員榮醫院骨科醫師花世源提到，患者初診時因患部內側皮膚嚴重沾黏、攣縮，進行壓力測試時，骨骼竟出現不應有的「微動感」。經X光檢查才發現，雖然表面鋼板看似完好，但底下的鋼釘早已因承受不住骨折不癒合所產生的長期應力，發生「疲勞性斷裂」。原先以為僅1、2支斷裂，開刀後才發現末端的8支鋼釘竟「全數斷光」，整條腿全靠外側腓骨苦苦支撐。花世源提到，許多患者在骨折內固定手術多年後，若突發腿軟、無力、局部腫脹或痠痛，千萬不可輕忽，往往是鋼釘鬆脫、斷裂或金屬支撐物失效的警訊。花世源解釋，個案屬於極具挑戰性的「萎縮性骨折不癒合」；造成這類現象有3大因素，包括「創傷破壞」，因車禍瞬間嚴重破壞了皮膚、筋膜、骨膜及骨髓的血管供應。「手術剝離」過往多次手術致使周邊血管與軟組織進一步受損。花世源指出，患部骨頭因缺乏血液營養與新陳代謝，壞死變成如「象牙、白玉」般的死骨，無法再進行自然的自我修復。也由於患者過往曾大面積植皮，局部血液循環極差，更需高度戒備是否併發慢性骨髓炎等續發性感染。為保護脆弱皮膚與軟組織的前提下重建骨骼，花世源說，團隊制定了3階段重建療法，歷時3年漫長修復，患者如今已能自由行走，醫師提到，對比先前初診的影像，個案骨頭空洞已完全被堅固的新生骨質填滿，關節間隙與結構保持完好；患者也已能完全正常負重、自由行走且不再疼痛，順利恢復日常活動功能。