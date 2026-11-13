我是廣告 請繼續往下閱讀

📍延長產假為14週、陪產檢及陪產假為14日

📍育兒照顧到8歲

▲企業辦理托兒設施及托兒措施，得就其支出金額之百分之200，自其支出當年度所得額中減除，透過租稅優惠，有助於提升雇主辦理企業托育的意願。（圖／勞動部提供）

📍育兒津貼6+3

📍30日以日育嬰留職停薪升級加倍為60日育兒假

📍企業提供托育服務享租稅優惠，支出減除變2倍（200%）

▲本次修法將育兒留職停薪的子女年齡由未滿3歲提高至「8歲以下，滿9歲前」得申請育兒留職停薪，期間以2年為限。（圖／勞動部提供）

新法元旦上路 勞動部：相關福利、津貼「從寬認定」

賴政府提友善職場 洪申翰：達成三目的

勞工育兒大禮包明年元旦準時上路！立法院今（13）日三讀《性別平等工作法》及《就業保險法》修正草案，包括產假由8週增加為14週、陪產檢及陪產假由原本的7日增加為14日，育兒留職停薪適用年齡從未滿3歲至未滿9歲。但已經生產、請假的新手爸媽也不用擔心享受不到福利，勞動部表示，只要明年元旦前還有剩餘假期，或小孩未滿9歲，相關福利都將會從寬認定。勞動部為支持勞工育兒和企業，共同分擔支持體系，提出《性工法》及《就保法》大修，今日三讀通過，給予受僱者從懷孕、生產到育兒階段，全面升級保障，修法重點包括：保障女性受僱者分娩後，有充裕的產假得以休養恢復及進行育兒安排，產假由8週增加為14週，這是歷經超過40年，首度對產假天數進行大幅修正。為讓配偶共同分擔從懷孕到生產對母嬰的照顧，本次修法將陪產檢及陪產假由原本的7日增加為14日。考量兒童由幼兒園銜接至國民小學低年級階段，面臨群體生活適應及傳染疾病好發等挑戰，所以本次修法將育兒留職停薪的子女年齡由未滿3歲提高至「8歲以下，滿9歲前」得申請育兒留職停薪，期間以2年為限。擴大育兒留停津貼補助期間，雙親領滿6個月津貼，可各再多請領3個月，最長可各請領至9個月，雙親合計可請領最高18個月的育兒留停津貼。現行30日的以日育嬰留職停薪未來將升級加倍為60日育兒假，子女年齡與育兒留職停薪同為8歲以下，亦即子女滿9歲前，父母親面臨子女有生病、停托、停課、預防接種、托育與教保服務機構及學校舉辦親職活動，或其他事由須親自照顧者，得請育兒假。避免受僱者面對子女突發臨時需求，無假可請的窘境；經法院選定或改定兒童之監護人(包含祖父母)，也可請育兒留職停薪及育兒假。企業辦理托兒設施及托兒措施，得就其支出金額之百分之200，自其支出當年度所得額中減除，透過租稅優惠，有助於提升雇主辦理企業托育的意願，鼓勵更多企業投入職場托育服務。而該法案預計是元旦上路，但現距離年底僅有1.5個月，由於涉及到增加假期、津貼等福利政策，是否考慮回溯，補足新舊法規接軌空窗期？勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，因為相關福利都是訂在條文之內，因此沒有生效施行，就不能提前提供福利。但勞動部也評估，現在已經接近明年元旦，因此會「從寬認定」，只要法規上路還在請求權以內，自然就適用新法。她舉例，如果即將生產的母親，產假到明年元旦還沒休完的話，就可以直接接軌新制，從8 週變成 14 週。而如果小孩在明年元旦還沒有過9 歲生日，同時家長2年育嬰留停還沒請完，那就是可以享有60天或2年的育兒留停，並由勞保局來給予工資補貼。勞動部長洪申翰下午表示，勞動部對於新法三讀通過很雀躍，這次法規通過最核心目的包括，打造友善育兒職場，讓職涯跟育兒照顧不用再二選一、促成雙親育兒分擔能夠更加的平等，以及政府大力支持育兒勞工跟企業，共同分擔這個支持的體系。對於行政院版本，產假原本只打算提升至「12周產假＋10個工作日產檢假」，成為與立院僵持關鍵之一，但後續三讀版本為14週。洪申翰說，自己與朝野委員都保持開放態度，上午協商版本，已經放入產假全額薪資補貼，一定程度降低企業負擔，因此同意。