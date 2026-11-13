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U-POWER旭電馳科研（股票代號7967）今（13）日正式登錄興櫃，業者同步推出限時10天充電優惠，至11月22日止，符合資格的會員在全台自營站點於平日離峰及假日時段充電，每度電可享6.7元優惠費率。不過，優惠並非全天適用，週一至週五下午3時至晚間8時59分仍維持每度13.5元，且部分合作站點及特定優惠身分不適用。U-POWER公告，此次活動自11月13日上午9時起至22日止，符合資格的U-POWER App會員須透過App掃碼或AutoCharge功能啟動充電，才能適用優惠。活動適用範圍為U-POWER全台自營站點，不包含U-POWER FRIENDs漫遊夥伴站及賓士展間充電服務站。費率方面，活動期間平日離峰及假日時段每度電均為6.7元；週一至週五下午3時至晚間8時59分則維持原尖峰費率，每度13.5元。業者表示，適用費率以後台系統記錄的起充時間判定，實際費用仍依充電系統結算結果為準。此外，部分車廠專屬優惠、已有合作方案或折扣優惠身分，以及免費充電身分者，均不適用此次活動。車主出發前仍應透過App確認站點及當下費率，避免抵達後才發現無法使用優惠。旭電馳科研此次以股票代號「7967」為主題推出會員活動，除充電費率優惠外，也規劃兩項點數回饋任務。其中一項為11月13日中午12時至晚間11時59分的限時活動，會員至指定活動頁輸入股票代號並填寫資料，前1,000名完成任務且符合資格者可獲得67點U-POINT。另一項「79度充電挑戰」活動期間為11月1日至30日，會員透過U-POWER App於全台適用站點累積充電達79度，符合條件者可獲得67點U-POINT，每個會員帳號限領一次。依業者公告，新制U-POINT每點可折抵1元充電費，點數仍須依活動辦法及期限使用。