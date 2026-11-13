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▲高雄大立週年慶自即日起至12月2日登場，推出多重購物優惠與消費回饋，同時提前揭開聖誕序幕。（圖／高雄大立提供）

▲大樂購物中心週年慶規劃消費商品券回饋大方送、高額累計滿額禮及各式滿額送、大統集團聯名卡友禮、銀行禮等。（圖／大樂購物中心提供）

迎接年末購物旺季，高雄大立週年慶自即日起至12月2日登場，推出多重購物優惠與消費回饋，同時提前揭開聖誕序幕，以「聖誕去哪裡」為主題打造全新節慶裝飾，將聖誕老人的身影融入館內各個角落。大樂購物中心週年慶首波自即日起至11月26日登場，食品百貨限時14天推出超低優惠商品，品牌專櫃也有驚喜折扣，並加碼舉辦限時14天的品牌特賣會。高雄大立週年慶活動期間全館特定專櫃推出滿仟送佰回饋。此外，還有「點數延續好康累計送」，於大立兩館當日消費累計滿 1,000 元即可獲得 1 點電子點數，集滿 10 點可兌換 100 元商品券，最高累計 1,000 點可兌換 18,000 元商品券。本次週年慶摸彩也祭出美國搖滾天團高雄演唱會及《魔獸世界 World of Warcraft 20 Years of Music》音樂會門票。館內同步規劃豐富活動，結合購物優惠、娛樂競賽與藝文展演，打造精彩多元的週年慶活動。高雄大立也提前揭開聖誕序幕，將聖誕老人的身影融入館內各個角落，邀請民眾走訪尋找、拍照打卡。聖誕樹將於大立空中樂園亮相，呈現別具特色的高空聖誕風景；12月限定飄雪活動接力登場，邀請民眾走進雪花紛飛的冬日樂園。週年慶期間更推出「急徵探尋小隊員！聖誕老人追蹤任務」。配合大立空中樂園寵物活動區，也將推出寵物窩手作活動。大樂購物中心週年慶自即日起至11月26日推出食品百貨限時14天，生鮮、蔬果、冷凍冷藏食品、米麵、罐頭、糖餅、飲料、酒類、生活用品、清潔用品等商品，以超低優惠價回饋顧客。另有限時14天的品牌特賣會，除了有知名女裝品牌、內睡衣特賣外，還有各式精品包款、服飾、香水、鞋款、保養品、家用品等知名品牌超低特惠。此外，還規劃週年慶消費商品券回饋大方送、高額累計滿額禮及各式滿額送、大統集團聯名卡友禮、銀行禮等。