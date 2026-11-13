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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署攜手高雄市政府勞工局舉辦鳳山銀髮人才服務據點揭牌啟用儀式，由高雄市政府勞工局局長江健興(左3)主持。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興(右2)聽取鳳山銀髮人才服務據點人員簡報。(圖／高雄市政府勞工局提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署攜手高雄市政府勞工局於今(13)日，在高雄市鳳山區自由路229號4樓，舉辦鳳山銀髮人才服務據點揭牌啟用儀式，未來將為鳳山及周邊地區55歲以上求職者、退休後有意再就業的民眾，以及企業，提供就業諮詢與媒合服務，期能活化銀髮勞動力。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署攜手高雄市政府勞工局舉辦鳳山銀髮人才服務據點揭牌啟用儀式，是由高雄市政府勞工局局長江健興與勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心主任劉岳屏共同主持，高雄市政府勞工局訓練就業中心主任宋世宏、高雄市產業總工會理事長林順基、高雄市產業職業企業總工會理事長黃其昌、高雄縣總工會總幹事辜明耀等產職業工會代表與會，並進行揭牌啟用儀式。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才中心主任劉岳屏表示，隨著我國邁入超高齡社會，面對人口結構轉變及產業人才流失的雙重挑戰，高屏澎東分署持續與地方政府緊密合作，拓展在地化服務網絡，並輔導高雄市政府勞工局成立鳳山銀髮人才服務據點，期為鳳山及周邊地區55歲以上求職者、退休後有意再就業的民眾，以及企業，提供就業諮詢與媒合服務。劉岳屏說，銀髮人才具有豐富的職場經驗、敬業態度與溝通智慧，是企業填補人力缺口與傳承經驗的重要寶庫，高屏澎東分署將持續與地方政府及跨部會夥伴深化合作，健全區域銀髮就業服務網絡，打造世代共融、高齡友善的溫馨職場。高雄市政府勞工局局長江健興指出，勞工局為因應超高齡社會的演進，同時擴大銀髮就業服務量能，在捷運沿線站點上，除已成立高雄市銀髮人才服務據點(R5前鎮高中站)、北高雄銀髮人才服務據點(R24岡山高醫站)外，今(13)日在捷運橘線O11鳳山西站(高雄市議會)附近的鳳山區自由路229號4樓，成立鳳山銀髮人才服務據點，讓有就業需求的長者，可以透過便捷的捷運網，就近獲取專業的諮詢及服務，為有效活化與善用轄區內寶貴的銀髮勞動力。江健興並指出，在超高齡社會中，勞動力人口呈現逐年老化的趨勢，在此趨勢下，為避免職場缺工與人力斷層，銀髮人力不僅將成為重要的人力資源，更是職場經驗及智慧傳承的寶貴資產，因此，銀髮人才服務據點將扮演更重要角色，各據點主要的業務目標，就是讓有意願工作的銀髮族就近得到專業協助，找到適才適所的工作機會，同時也協助企業發掘經驗豐富且具有專業的人才，共同打造中高齡友善及世代共融的職場環境。