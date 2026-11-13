台東大武國中校園發生疫苗接種出包，原先辦理校園「流感」疫苗接種，但衛生所誤將新冠疫苗接種於16位學生身上。疾管署副署長林明誠指出，初步了解有3大問題，包括「疫苗出庫未落實雙人核對」、「未落實三讀五對」、「接種前並未向學生出示疫苗」。

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疾管署提到，接獲台東縣衛生局通報，有國中校園發生疫苗誤打事件，原先大武鄉衛生所在12日於大武國中辦理校園流感疫苗接種，但誤將「莫德納XFG新冠單劑型疫苗」接種於16名八、九年級學生身上，衛生所發現後立即暫停作業。

今日衛生所也召開家長說明會，疾管署副署長林明誠說，初步了解，接種過程有3大疏失，像是疫苗出庫未落實雙人核對，通常會在疫苗從冰箱取出時，由2人共同確認；也未落實「三讀五對」接種前核對程序，未向學生出示疫苗確認。

誤打疫苗　疾管署：行政懲處由衛生局視情節輕重決定

林明誠表示，若按照SOP進行，不應出現這樣的錯誤，但後續仍須等待衛生所提出完整調查報告，行政懲處則交由衛生局視情節輕重再決定。

疾管署提到，相關單劑型新冠疫苗適用於滿12歲以上，而青少年本身未列公費新冠疫苗對象，原因是青少年感染新冠病毒後產生肺炎或重症的風險較低，因此無須全面公費施打。

疾管署說明，誤接種新冠疫苗仍會產生對新冠病毒的抗體和保護力，家長無須過度擔憂，也將督導衛生局依規定辦理接種異常事件通報，逐一核對學生實足年齡、實際接種劑量及是否同日接種流感疫苗，並持續掌握健康關懷情形。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...