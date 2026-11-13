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立法院今（13）日三讀通過《就業保險法》修正草案，因應鼓勵中高齡與高齡者促進就業政策，刪除65歲投保年齡上限，並且也為了照顧勞工就業安全保障，將失業給付之等待期條件由14日縮短為7日。若勞工提前就業，提早就業獎助津貼給付標準，將由尚未請領之失業給付金額50%，提高至60%，讓失業者更具保障。勞工保險司長陳美女表示，本次《就保法》這次大修，一共修正12條、新增4條，一共處理16條法案。首先，《就保法》第5條刪除65歲投保年齡上限，讓沒有領老年給付的被保險人都能夠保障就業促進；補充，依據勞工職業災害保險及勞退統計數字，預估有6萬人。其次，《就保法》20條將失業給付的等待期14天縮短到7天，讓失業勞工可以更快領到失業給付。最後，《就保法》18條，針對於失業給付請領期限屆滿前受僱勞工，可以按尚未請領失業金額提領「提前就業獎助津貼」，金額從50%提高至60%，提升失業勞工積極求職的誘因。