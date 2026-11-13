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▲柯文哲下車見到多位記者，開口竟問「這一批是什麼？鯊魚？」（圖／記者顏幸如攝，2026.11.13）

被問「洋流」背《念奴嬌》！柯P唱KTV點名拒唱〈囚鳥〉

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（13）日下午前往台中，陪同市議員候選人劉芩妤站路口拜票。由於劉芩妤事前發出採訪通知，現場聚集大批媒體守候，未料柯文哲下車見到鏡頭圍上前，竟脫口說出「這一批是什麼？鯊魚？」針對日前劉芩妤刊登「台中不需要洋流」電子看板掀起熱議，媒體追問是否有危機感，柯文哲則引述蘇東坡詞作表示「談笑間強虜灰飛煙滅」；至於晚間參加歌唱活動要唱什麼歌，他笑稱現在不能再唱〈囚鳥〉，改唱〈堅持〉應該不錯。劉芩妤昨日發採訪通知，表示今日下午4時30分將由柯文哲陪同，在台中市政府前的台灣大道、文心路口站路口向市民致意。在柯文哲抵達前，已有約10名記者在路口守候，一見柯文哲座車抵達並下車，眾人隨即上前舉機拍攝，怎料柯文哲第一句話竟直接問道「這一批是什麼？鯊魚？」在場媒體記者認為柯文哲語氣不善，當場直接回應「我們是記者」；緊接著記者提問關於歌手羅大佑近日失言爭議的看法，柯文哲則反問「這一題不是回過了？」一旁的競選團隊工作人員隨即出面表示「這一場沒有安排聯訪」。劉芩妤近期在街頭刊登「台中不需要洋流」的電子看板廣告，引起熱烈討論，現場媒體追問柯文哲是否感到危機感，以及對「洋流」的看法。柯文哲先是回應「洋流我不擔心」，接著背起宋代文豪蘇東坡的《念奴嬌》，還搭配手勢吟誦「羽扇綸巾，談笑間、強虜灰飛煙滅」，一旁的劉芩妤當場笑到別過身去，記者追問「誰是強虜？」柯文哲連忙擺手說「好啦好啦！」未多做解釋。最後媒體關心他晚間6時30分將出席「廟口好聲音」活動，準備要高歌哪一首曲目？柯文哲聽了幽默自嘲，自己現在已經不能再唱〈囚鳥〉，隨後表示改唱〈堅持〉應該相當不錯，接著就喊「上工了」，和劉芩妤一起舉牌拜票。