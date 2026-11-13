我是廣告 請繼續往下閱讀

當機影響範圍有多大？

微軟怎麼說？

專家怎麼說？

微軟旗下Microsoft 365、Outlook與Teams大當機，約從美東時間12日中午、台灣時間13日凌晨開始發生狀況，但迄今微軟仍無法完全排除。對此，有專家直言百思不得其解，認為「非常不尋常」。據網路服務中斷追蹤網站Downdetector說法，當機通報「在大約1小時內，擴及74個國家與地區」。據微軟官方網站介紹，有超過4.3億人使用Microsoft 365應用程式，但到底有多少用戶實際受到影響，目前難以獲得準確的統計。可以確定的是，全球範圍內包括美國、英國、澳洲、日本、印度、香港、新加坡等地都有傳出災情。微軟初步調查表示，此次服務中斷並非遭到網路攻擊，而是因為大量伺服器無法正常運作導致。微軟持續更新目前的維修進度，最新報告表示「復原工作正在進行中，並已在受影響的Microsoft 365基礎架構中分階段推進。全球遠端追蹤數據和客戶報告顯示，部分工作負載的效能已逐步改善；然而，服務運作狀況仍不穩定，容量尚未完全恢復至基準水準」。微軟承諾將在維修工程完成後，發布一份完整的事件報告，內容將包括導致此次大當機的根本原因分析和日後如何預防類似狀況再次發生的改進措施。《BBC》報導指出，微軟似乎已經知道導致這次大當機的技術性問題，但修復所耗費的時間之長，卻讓許多專家百思不得其解。專家奧羅斯（Gergely Orosz）表示，對於一家擁有微軟這般工程專業水準與實力的公司而言，這次的服務中斷「極不尋常」。奧羅斯強調，「針對一項擁有超過1億用戶的服務，全球性中斷的緩解修復時間竟長達12小時以上，這非常罕見」。奧羅斯說，目前仍難以估計究竟有多少人受到此次中斷的影響，但他直言「不記得」有哪一次企業電子郵件中斷事件，曾花費這麼長的時間才恢復正常。根據科技媒體《Tom's Guide》報導，NordVPN技術長布里迪斯（Marijus Briedis）表示，「微軟已證實目前沒有跡象顯示此次服務中斷是由網路攻擊所引起，但這場中斷事件是一記沉重的警鐘，提醒著我們對數位基礎設施的依賴程度已有多深，以及一旦關鍵系統離線，日常營運會以多快的速度陷入停擺」。布里迪斯認為，由於今日的數位世界已如此緊密連結，一個大型科技平台發生中斷時，連鎖反應會迅速蔓延至各行各業與各類基本服務，「這對每一個組織來說都應該是一記當頭棒喝。企業必須確保在關鍵技術無法使用時仍能維持營運，而不應完全依賴單一系統或供應商」。