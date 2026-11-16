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全台逾150組隊伍參賽創新高 首度導入AI協作課程

▲三星電子行動通訊事業部企業解決方案副總經理李元榮表示，將持續提供培訓資源，協助學生運用AI科技，將創意轉化為實際應用。（圖／台灣三星提供）

AI結合設計思考 評審肯定學生創新實力

▲宜蘭高中「賈簡陳除」團隊以整合跌倒偵測、定位追蹤等功能的智慧鞋，奪下三星創意競賽首獎，抱回20萬元獎金。（圖／台灣三星提供）

宜蘭高中智慧鞋奪首獎

▲臺南家齊高中與桃園非學校型態實驗教育學生組成「琪心赫力」團隊，運用AI互動伴讀繪本，促進教育平權，獲得特優獎。（圖／台灣三星提供）

▲高雄市立三民高中「智慧電網」團隊開發AI電子紙掛卡系統，協助電廠掌握檢修進度、減少紙本作業，獲得優選獎。（圖／台灣三星提供）

台灣三星第七屆「Solve for Tomorrow」創意提案競賽11月13日舉行決賽暨頒獎典禮，今年吸引全台17縣市、超過150組隊伍參賽，創下歷年新高。經過約9個月賽程與培訓，學生結合AI科技與創意，針對「永續社會」及「永續環境」提出解決方案。最終由國立宜蘭高中「賈簡陳除」團隊，整合跌倒偵測、定位追蹤及步態分析的智慧室內鞋奪下首獎，抱回20萬元獎金，以及包含Galaxy Z Flip8等價值近15萬元的三星產品。特優獎由「琪心赫力」團隊，以AI互動伴讀繪本獲得；優選獎則由「智慧電網」結合AI技術與電子紙的電廠掛卡管理系統拿下。三星電子推動的全球教育計畫「Solve for Tomorrow」，鼓勵青年運用科學、技術、工程及數學（STEM）知識，解決社會與環境問題。台灣自2020年舉辦以來，今年邁入第七屆，吸引全台17縣市、逾150組隊伍及超過600位師生參與，創下歷年最高徵件紀錄。今年競賽採三階段賽制，除了永續參訪、設計思考課程及歷屆校友經驗分享，也首度導入AI協作課程，培養學生人機協作能力，協助學生從問題定義、創意發想到原型實作，運用科技提出具體的永續解決方案。三星電子行動通訊事業部企業解決方案副總經理李元榮表示，三星持續推動「Solve for Tomorrow」創意提案競賽，今年學生運用STEM知識與創新科技，針對銀髮照護、災害應變及教育等議題提出解決方案，展現台灣年輕世代的科技實力與行動力。未來三星也將持續提供培訓資源，協助學生將創意轉化為具體可行的社會解方。隨著AI廣泛應用於內容創作、程式開發等領域，如何善用科技，同時培養提問、判斷與驗證能力，成為教育的重要課題。台灣三星今年攜手IxDA Taiwan，首度在設計思考工作坊導入AI實作課程，培養學生「人機協作思維」，並結合設計思考導師及跨領域業師指導，協助學生運用AI工具，將創意轉化為實際作品。今年參賽作品涵蓋多元社會議題，也獲得跨領域評審肯定。天下永續會會長熊毅晰認為，學生從真實問題出發，運用科技與創意回應社會需求，展現永續實踐能力；為台灣而教基金會（TFT）董事長林妍希則指出，學生能根據不同群體需求，反覆調整設計，提出以人為本的科技方案。創新策略顧問陶韻智認為，多項決賽作品已具備新創潛力與商業開發價值，未來有機會發展為市場應用。臺灣大學資工系教授陳縕儂則強調，當AI成為學習工具，學生更需要具備主動提問、查證、獨立思考及綜合判斷的能力，並將參賽累積的經驗運用於日常生活，持續關注社會議題。「Solve for Tomorrow」本屆競賽首獎由國立宜蘭高中「賈簡陳除」團隊獲得，作品「Eco-Step自發電追蹤鞋」將壓電發電、定位追蹤與步態分析技術整合於日常鞋款，透過行走產生電力，並搭配無線充電機制，降低裝置斷電風險。系統可偵測跌倒、異常活動與走失狀況，並結合AI分析步態變化進行風險預警，同時串接Samsung Find與SmartThings平台，打造兼具安全守護、健康照護與永續節能的智慧鞋解決方案。特優獎則由國立臺南家齊高中與桃園非學校型態實驗教育學生組成的「琪心赫力」團隊獲得，作品「點亮偏鄉書架：AI繪本精靈的資源重生與教育平權計畫」，運用AI多模態技術與GPT-4o Realtime API，將圖書館既有繪本轉化為可互動的智慧伴讀資源，透過角色對話、即時回饋與個人化引導，提升孩子的閱讀理解及口說能力，同時活化閒置館藏、填補導讀人力缺口。優選獎由高雄市立三民高中「智慧電網」團隊拿下，學生開發的「電子紙掛卡系統」，整合AI智慧輔助、電子紙物聯網（IoT）及Web平台，取代傳統紙本掛卡作業，透過風險預警、值班摘要、掃碼回報與即時同步等功能，協助電廠掌握檢修進度，減少紙卡遺失、破損及人工核對負擔，提升管理效率與作業安全。此外，佳作獎由國立新竹高工與新竹市立數位實驗高中組成的「LinkGuard」團隊，以及臺北市立內湖高工「內湖火箭隊」獲得，分別提出地震資訊整合系統與高壓電離恆溫清淨機。其他入選作品則涵蓋智慧太陽能儲能、土石流AI預警及居家生命跡象監測等應用。