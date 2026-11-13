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凱基銀10月賺6.89億元 累計今年已獲利59.58億元



凱基證券10月獲利11.31億元 今年累計賺253.57億元

凱基人壽10月虧4.03億 累計今年仍賺130.48億元

凱基金控今（13）日公布今（2026）年10月自結稅後獲利4.8億元，今年累計前10月稅後獲利394.11億元，每股盈餘（EPS）2.29元。其中10月FVOCI股票處分利益約55.62億元，加計單月稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達60.42億元；前10月累計實現股票處分利益共602.57億元，加計稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達996.68億元，為歷史同期新高。凱基金表示，10月台股成交量雖較前月增加，但因受到投資人對AI投資回報疑慮升溫，加上外資賣壓增加，大盤單月指數下跌5.7%，壓抑了投資部位評價表現；儘管如此，金控旗下主要子公司核心業務經營動能維持韌性。銀行業務方面，在利息及手續費收入等核心收益支持下，整體營運表現穩健。凱基銀行10月稅後獲利6.89億元，今年前10月稅後獲利59.58億元，累計前10月提存前淨利84.3億元，較去年同期成長16%。財管業務保持成長動能，財管手續費收入較去年同期成長30%以上。證券業務方面，10月資本市場呈現回檔修正，壓縮投資操作空間，凱基證券單月稅後獲利11.31億元，今年前10月累計稅後獲利達253.57億元，亦較去年同期大幅成長170%。其中，台灣經紀業務市佔率維持同業第2；在持續耕耘亞太財富管理業務下，台灣及香港財管營收續創新高，累計財管手續費收入分別較去年同期成長5成及1倍；主辦承銷累計總金額維持業界第一，在優質案源帶動下，承銷手續費收入亦較去年同期成長6成；雖10月受市場波動影響獲利，凱基證券在核心業務仍展現強勁營運成長動能，累計年化股東權益報酬率近4成，表現優於同業。壽險業務方面，凱基人壽持續聚焦長年期與保障型商品以累積CSM，並以分紅保單、外幣保單及投資型商品作為銷售主軸，10月新契約保費收入達142億元，年增121%，今年前10月累計新契約保費收入達1220億元，年成長106%，創2020年以來同期新高。10月保險本業持續展現穩健成長動能，惟受到國內外金融市場震盪影響，部分股票投資部位因市價波動產生未實現評價損失，致單月稅後淨損4.03億元，前10月累計稅後獲利130.48億元。凱基人壽秉持穩健投資策略，積極掌握市場波段操作機會，10月及前10月累計FVOCI股票處分利益分別達55.62億元及599.7億元，如稅後獲利加計FVOCI股票處分利益，10月份及前10月累計對保留盈餘貢獻分別為51.59億元及730.18億元，整體投資收益仍維持穩健水準。