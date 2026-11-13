台北101董事長賈永婕日前發文批評音樂人羅大佑「女性政治人物無子女」的言論，並以反串的回覆表示認同「對擁有特權的人來說，平等就是一種迫害」這句話，沒想到，遭網紅好友陳沂反批頭腦不好、打從心底就覺得自己是享有特權的人，對此，賈永婕隔空回應：「我不是來享受權力的，更不是來追求特權的。」
批賈永婕享有特權 陳沂：頭腦不好又不願思考
陳沂今（13）日發文點名賈永婕，直言對方當上官派的101董事長就擁有特權，如不用跟粉絲排隊就可以近距離和來台的韓星合照、接觸，「這就是特權啊！為什麼妳可以別人不行，因為妳是101董事長」，更說賈永婕並不是矯情的人，而是真的認為自己就是擁有特權的人，「頭腦不好又不願意思考，囫圇吞棗全盤接受別人跟妳說的話，才是最可怕的事」。
反擊陳沂批評 賈永婕：我不需要什麼都很聰明
針對陳沂的發言，賈永婕稍早也發文回應，說明韓星造訪101，自己可以近距離拍照是因為品牌邀請、希望她出席，且不只韓星也和品牌CEO見面，對此她感到很榮幸，「當然，如果不是在101，我也是迷妹一員，肯定跟著大家一起排隊進場的！」
接著，賈永婕解釋自己覺得「對擁有特權的人來說，平等就是一種迫害」這句話說得很好、很有道理，所以才調皮了一下，以反諷的方式回說「沒錯！怎麼可以把我享有的威權體制拿走」，但她想說清楚，自己雖然坐在台北101董事長這個位置上，但她並沒有當官的權力，也不是來享受權力，更不是來追求特權。
賈永婕說：「我努力做的每一件事，都是為了公司。每一個決策，都是站在公司的立場，希望讓101更好，讓台灣被更多人看見。」
對於陳沂說她頭腦不好，賈永婕表示：「我不需要什麼都很聰明，我只需要具備做好這份工作的能力。我的能力剛剛好就好，包括領導力、決策能力，以及企業治理能力。能夠把公司帶好，把事情做好，這才是重點，不是嗎？」
資料來源：賈永婕臉書
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陳沂今（13）日發文點名賈永婕，直言對方當上官派的101董事長就擁有特權，如不用跟粉絲排隊就可以近距離和來台的韓星合照、接觸，「這就是特權啊！為什麼妳可以別人不行，因為妳是101董事長」，更說賈永婕並不是矯情的人，而是真的認為自己就是擁有特權的人，「頭腦不好又不願意思考，囫圇吞棗全盤接受別人跟妳說的話，才是最可怕的事」。
反擊陳沂批評 賈永婕：我不需要什麼都很聰明
針對陳沂的發言，賈永婕稍早也發文回應，說明韓星造訪101，自己可以近距離拍照是因為品牌邀請、希望她出席，且不只韓星也和品牌CEO見面，對此她感到很榮幸，「當然，如果不是在101，我也是迷妹一員，肯定跟著大家一起排隊進場的！」
接著，賈永婕解釋自己覺得「對擁有特權的人來說，平等就是一種迫害」這句話說得很好、很有道理，所以才調皮了一下，以反諷的方式回說「沒錯！怎麼可以把我享有的威權體制拿走」，但她想說清楚，自己雖然坐在台北101董事長這個位置上，但她並沒有當官的權力，也不是來享受權力，更不是來追求特權。
賈永婕說：「我努力做的每一件事，都是為了公司。每一個決策，都是站在公司的立場，希望讓101更好，讓台灣被更多人看見。」
對於陳沂說她頭腦不好，賈永婕表示：「我不需要什麼都很聰明，我只需要具備做好這份工作的能力。我的能力剛剛好就好，包括領導力、決策能力，以及企業治理能力。能夠把公司帶好，把事情做好，這才是重點，不是嗎？」