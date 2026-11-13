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西堤牛排經典套餐漲至728元！王品曝調價原因

▲西堤牛排經典套餐最新價格為728元，比原本貴30元。（圖／王品集團提供）

石二鍋平均漲8.8%、部分品項降價

▲石二鍋今年10月雖提高肉品及海鮮價格，卻同步下修藥膳鍋與大菜盤加購價。（圖／記者蕭涵云攝）

王品集團旗下西堤牛排宣布調整價格！經典套餐從698元漲至728元，每客增加30元、漲幅4.3%，服務費另計。王品集團表示，食材及人事成本上升是調價主因，將持續優化採購與管理。至於集團旗下品牌石二鍋則於10月已先漲價，平均調幅8.8%，海鮮三品增加61元，但同步下修藥膳鍋與大菜盤加購價。王品集團旗下西堤牛排宣布調整價格，招牌經典套餐從698元漲至728元，每客增加30元，漲幅約4.3%，服務費另計。王品回應，因應營運成本攀升而調整售價，訂位顧客都會事先清楚說明，未來也會持續優化供應鏈採購與管理，在顧客體驗及營運需求間取得平衡。至於其他品牌是否跟進，集團表示，各品牌獨立發展，會依自身需求滾動調整。同屬王品集團的石二鍋也已於10月下旬調整菜單，平均漲幅約8.8%。上選豬梅花從248元漲至269元，雪花牛由268元調為299元，海鮮三品則從328元提高至389元，增加61元、漲幅約18.6%。不過，石二鍋也新增雙享自由配299元、海陸大三拼399元及49元低脂豬里肌等選擇，並調降部分品項價格，滋養藥膳鍋從59元降至49元，大菜盤加購價則由45元降為29元。王品表示，調整價格是為維持出餐品質及服務，也同步升級主餐內容、增加自助吧選擇。