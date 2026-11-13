我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳嫌於警方破門攻堅時警覺，一時忘記腳傷尚未復原，火速逃至住處三樓頂樓。經警方追緝到案。(圖／記者郭凱杰翻攝)

▲經搜索當場起獲已分裝之毒品海洛因20餘包、安非他命近50包、依托咪酯煙彈等多種毒品及疑為分裝製造依托咪酯煙油原料、煙彈頭及煙彈殼等證物。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高雄市1名40歲吳姓男子不僅吸毒還涉嫌販毒，平時以高雄市旗津區一處透天厝作為販毒與分裝據點，並與42歲許姓女友涉嫌擔任毒品供應鏈上游角色，頻繁搭乘渡輪前往市區交易毒品。高市刑大日前前往旗津區執行攻堅逮捕2嫌，吳嫌於警方破門攻堅竟忘記腳傷未復原，火速逃至住處三樓頂樓。經警方追緝到案返回屋內配合搜索，其許姓女友躲藏於三樓，一併為警方查獲。攻堅過程中建國四路派出所所長林弘明，於破門時不慎被碎裂玻璃割傷左手流血，幸無大礙。警方當場搜出海洛因毒品20餘包、安非他命近50包、依托咪酯煙彈等多種毒品及疑為分裝製造依托咪酯煙油原料、燒杯、煙彈頭及煙彈殼。高市警局勤務指揮中心接獲報案有販毒集團在高市鹽埕、旗津等區域海線一帶販毒謀取暴利。經高市刑大與鹽埕分局共組專案小組，於蒐證後報請臺灣高雄地方檢察署吳承郁檢察官指揮偵辦。警方先於115年9月初查獲小盤毒販及多名藥腳，經檢察官指示溯源追查毒品來源，發現吳姓嫌犯(男、40歲)與許姓女子(女、42歲)涉嫌擔任毒品供應鏈上游角色，經常從旗津區搭渡輪到市區交易毒品。警方於115年10月底，持臺灣高雄地方法院之搜索票及檢察官核發之拘票，前往旗津區攻堅執行搜索、拘提，吳嫌於警方破門攻堅時警覺，一時忘記腳傷尚未復原，竟火速逃至住處三樓頂樓。經警方追緝到案返回屋內配合搜索，其許姓女友躲藏於三樓，一併為警方查獲。經搜索當場起獲已分裝預備出售之毒品海洛因20餘包、安非他命近50包、依托咪酯煙彈等多種毒品及疑為分裝製造依托咪酯煙油原料、燒杯、煙彈頭及煙彈殼等證物，全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌解送臺灣高雄地方檢察署偵辦。經統計，高市警局今(115)年1月迄今(11月12日)，共計查獲重大毒品案件126件，較去年同期(90件)增加36件(上升40%)。