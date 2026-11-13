黃仁勳因醜聞連環爆不得不辭去輝達（NVIDIA）執行長，但整起風波背後牽涉到的龐大金錢利益與國安疑慮，並不會因為黃仁勳下台而停止。對此，諾貝爾經濟學獎得主保羅・克魯曼（Paul Krugman）表示，這起醜聞不僅暴露了黃仁勳的愚蠢，更讓人窺見美國總統川普（Donald Trump）核心圈子的陰暗面。
克魯曼在他個人社群媒體以影片口述方式評論黃仁勳風暴。克魯曼開門見山地說黃仁勳「是個蠢蛋，永遠不該再讓他接觸任何涉及國家安全的事情」，但克魯曼強調，真正的問題在於川普政府過去試圖壓下對黃仁勳婚外情所帶來國安風險的調查，而這正是「最高層級背叛故事的一部分」。
克魯曼認為，川普執政兩年後，如今的美國「既不被愛戴，也不令人畏懼」，既無法讓人信任其會信守承諾或保衛盟友，也無力懲罰敵人。克魯曼表示，美國實質上已經輸掉了與伊朗的戰爭以及與中國的貿易戰，甚至連科技競賽都可能正在落敗。「我們怎麼會墜落得如此之深、如此之快？這一切都與川普有關」。
克魯曼將部分原因歸咎於川普政府執政團隊的「純粹無能」，並舉例指出，像是國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）竟認為在當今的無人機與AI時代，美軍需要的是「注射睪固酮」。克魯曼分析這絕非偶然，「『讓美國再次偉大』（MAGA）陣營痛恨擁有專業知識的人，因為這些人可能會進行批判性思考，並愛惜自己的羽毛。唯有真正無能之輩，才能被指望展現真正的忠誠」。
克魯曼痛批，川普政府內部或周邊的關鍵人物正在蓄意削弱美國的安全，「我不知道這種背叛在多大程度上符合法律上的叛國罪標準，但從道德層面來看，這就是叛國」。
克魯曼剖析川普陣營的動機是混合的，在對於俄羅斯有意無意的支持上，可能主要是出於意識形態，因為川普、馬斯克（Elon Musk）等強硬右派人士，都推崇普丁的威權統治、男性至上與裙帶資本主義，「並將之視為他們理想社會的典範」。
但在對中國關係上，克魯曼直指核心就是「錢」。克魯曼指出，輝達曾向川普的白宮宴會廳建造案捐贈了2500萬美元，且整個AI產業似乎已向川普陣營輸送了數億美元的資金。
克魯曼認為，川普身邊的人之所以極力保護黃仁勳，部分原因正是擔心一旦醜聞曝光，將會斷送一個重要的金雞母，並傷及整個已成為川普金主來源的AI產業。此外，克魯曼也將矛頭指向川普女婿庫許納（Jared Kushner），認為其憑藉川普特使的身份，正從中東巨頭手中獲取巨額資金，即便當中沒有對價關係，這本身也是樁極具爭議的大醜聞。「但我敢打賭，外界最終將會發現這些資金背後確實存在利益交換」。
克魯曼最後結論，如今川普政府掌權的這群人嘴上整天揮舞著國旗，實則毫無愛國心，對民主與法治充滿敵意，「為了國家，他們連一丁點微小的個人犧牲都不願做出，也不願放棄任何私利」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
克魯曼認為，川普執政兩年後，如今的美國「既不被愛戴，也不令人畏懼」，既無法讓人信任其會信守承諾或保衛盟友，也無力懲罰敵人。克魯曼表示，美國實質上已經輸掉了與伊朗的戰爭以及與中國的貿易戰，甚至連科技競賽都可能正在落敗。「我們怎麼會墜落得如此之深、如此之快？這一切都與川普有關」。
克魯曼將部分原因歸咎於川普政府執政團隊的「純粹無能」，並舉例指出，像是國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）竟認為在當今的無人機與AI時代，美軍需要的是「注射睪固酮」。克魯曼分析這絕非偶然，「『讓美國再次偉大』（MAGA）陣營痛恨擁有專業知識的人，因為這些人可能會進行批判性思考，並愛惜自己的羽毛。唯有真正無能之輩，才能被指望展現真正的忠誠」。
克魯曼痛批，川普政府內部或周邊的關鍵人物正在蓄意削弱美國的安全，「我不知道這種背叛在多大程度上符合法律上的叛國罪標準，但從道德層面來看，這就是叛國」。
克魯曼剖析川普陣營的動機是混合的，在對於俄羅斯有意無意的支持上，可能主要是出於意識形態，因為川普、馬斯克（Elon Musk）等強硬右派人士，都推崇普丁的威權統治、男性至上與裙帶資本主義，「並將之視為他們理想社會的典範」。
但在對中國關係上，克魯曼直指核心就是「錢」。克魯曼指出，輝達曾向川普的白宮宴會廳建造案捐贈了2500萬美元，且整個AI產業似乎已向川普陣營輸送了數億美元的資金。
克魯曼認為，川普身邊的人之所以極力保護黃仁勳，部分原因正是擔心一旦醜聞曝光，將會斷送一個重要的金雞母，並傷及整個已成為川普金主來源的AI產業。此外，克魯曼也將矛頭指向川普女婿庫許納（Jared Kushner），認為其憑藉川普特使的身份，正從中東巨頭手中獲取巨額資金，即便當中沒有對價關係，這本身也是樁極具爭議的大醜聞。「但我敢打賭，外界最終將會發現這些資金背後確實存在利益交換」。
克魯曼最後結論，如今川普政府掌權的這群人嘴上整天揮舞著國旗，實則毫無愛國心，對民主與法治充滿敵意，「為了國家，他們連一丁點微小的個人犧牲都不願做出，也不願放棄任何私利」。
更多「黃仁勳辭職」相關新聞。