中華隊今（13）日在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）預賽第2戰以6：4險勝澳洲隊，奪下本屆賽會首勝，戰績形成1勝1敗。明（14）日台灣時間晚間6點將與韓國隊正面交手，爭奪冠軍賽門票。本屆中華隊共帶了13名投手，前2戰已有9人登板，還有4投滿血待命，其中「旅日雙雄」陳睦衡、徐翔聖是否會在同場登板，考驗教練團調度思維。

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中華隊2戰用9投　還有4人未登板

中華隊首戰雖然以0：5不敵日本隊，但並未消耗太多投手，先發投手林子崴投4.2局失3分（2責失分）、共用79球。高偉強中繼1.1局無失分、用23球，李軍中繼1局失1分、用了14球，盧孟揚後援2局失1分、用了30球。

今日中華隊以6：4險勝澳洲隊，也只用了5名投手，先發投手陳克羿4.2局失4分（3責失分），共用88球，黃群中繼0.1局無失分、用6球，張誠恩中繼2局無失分、用40球，賴胤豪中繼1局無失分、用11球，鍾允華後援1局無失分、用11球。

對韓一戰勢必精銳盡出　陳睦衡、徐翔聖同場登板？

中華隊此次共帶13名投手，前2戰用了9位投手，還沒出賽的投手包括陳睦衡、徐翔聖、邱駿威以及李超。中華隊明日只要贏球，就有機會闖進冠軍賽，因此在投手配置上絕對會精銳盡出。不過教練團會採用陳睦衡搭配徐翔聖的雙先發組合，還是保留一名純先發投手到排名戰，由邱駿威、李超接任對韓第二任投手，值得關注。

可以確定的是，林子崴、陳克羿、張誠恩因用球數過多，基本上無法在「台韓大戰」登板，但仍有10名投手可以待命登板，投手戰力還算是充足。

宋嘉翔左腳扭傷　捕手戰力傷一員大將

雖然投手戰力穩定，中華隊今日卻傷了一員大將，先發捕手宋嘉翔在首局處理球時不慎扭傷左腳，意外傷退，由張翔接替蹲捕。據《自由時報》報導，宋嘉翔賽後必須坐著輪椅離開球場，總教練高志綱指出，需要等到檢查結果，才知道選手明確傷勢，綱總也坦言，希望宋嘉翔不要勉強出賽。

📍亞冠賽中華隊投手群出賽狀況

投手 慣用手 對日本 對澳洲 對韓可否登板
李超 右投
陳克羿 右投 4.2局、88球 用球數過多
徐翔聖 右投
林子崴 左投 4.2局、79球 用球數過多
邱駿威 右投
李軍 左投 1局、14球
盧孟揚 右投 2局、30球
張誠恩 右投 2局、40球 用球數過多
黃群 左投 0.1局、6球
陳睦衡 右投
賴胤豪 右投 1局、11球
鍾允華 右投 1局、11球
高偉強 右投 1.1局、23球

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...