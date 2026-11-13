中華隊今（13）日在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）預賽第2戰以6：4險勝澳洲隊，奪下本屆賽會首勝，戰績形成1勝1敗。明（14）日台灣時間晚間6點將與韓國隊正面交手，爭奪冠軍賽門票。本屆中華隊共帶了13名投手，前2戰已有9人登板，還有4投滿血待命，其中「旅日雙雄」陳睦衡、徐翔聖是否會在同場登板，考驗教練團調度思維。
中華隊2戰用9投 還有4人未登板
中華隊首戰雖然以0：5不敵日本隊，但並未消耗太多投手，先發投手林子崴投4.2局失3分（2責失分）、共用79球。高偉強中繼1.1局無失分、用23球，李軍中繼1局失1分、用了14球，盧孟揚後援2局失1分、用了30球。
今日中華隊以6：4險勝澳洲隊，也只用了5名投手，先發投手陳克羿4.2局失4分（3責失分），共用88球，黃群中繼0.1局無失分、用6球，張誠恩中繼2局無失分、用40球，賴胤豪中繼1局無失分、用11球，鍾允華後援1局無失分、用11球。
對韓一戰勢必精銳盡出 陳睦衡、徐翔聖同場登板？
中華隊此次共帶13名投手，前2戰用了9位投手，還沒出賽的投手包括陳睦衡、徐翔聖、邱駿威以及李超。中華隊明日只要贏球，就有機會闖進冠軍賽，因此在投手配置上絕對會精銳盡出。不過教練團會採用陳睦衡搭配徐翔聖的雙先發組合，還是保留一名純先發投手到排名戰，由邱駿威、李超接任對韓第二任投手，值得關注。
可以確定的是，林子崴、陳克羿、張誠恩因用球數過多，基本上無法在「台韓大戰」登板，但仍有10名投手可以待命登板，投手戰力還算是充足。
宋嘉翔左腳扭傷 捕手戰力傷一員大將
雖然投手戰力穩定，中華隊今日卻傷了一員大將，先發捕手宋嘉翔在首局處理球時不慎扭傷左腳，意外傷退，由張翔接替蹲捕。據《自由時報》報導，宋嘉翔賽後必須坐著輪椅離開球場，總教練高志綱指出，需要等到檢查結果，才知道選手明確傷勢，綱總也坦言，希望宋嘉翔不要勉強出賽。
📍亞冠賽中華隊投手群出賽狀況
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中華隊首戰雖然以0：5不敵日本隊，但並未消耗太多投手，先發投手林子崴投4.2局失3分（2責失分）、共用79球。高偉強中繼1.1局無失分、用23球，李軍中繼1局失1分、用了14球，盧孟揚後援2局失1分、用了30球。
今日中華隊以6：4險勝澳洲隊，也只用了5名投手，先發投手陳克羿4.2局失4分（3責失分），共用88球，黃群中繼0.1局無失分、用6球，張誠恩中繼2局無失分、用40球，賴胤豪中繼1局無失分、用11球，鍾允華後援1局無失分、用11球。
對韓一戰勢必精銳盡出 陳睦衡、徐翔聖同場登板？
中華隊此次共帶13名投手，前2戰用了9位投手，還沒出賽的投手包括陳睦衡、徐翔聖、邱駿威以及李超。中華隊明日只要贏球，就有機會闖進冠軍賽，因此在投手配置上絕對會精銳盡出。不過教練團會採用陳睦衡搭配徐翔聖的雙先發組合，還是保留一名純先發投手到排名戰，由邱駿威、李超接任對韓第二任投手，值得關注。
可以確定的是，林子崴、陳克羿、張誠恩因用球數過多，基本上無法在「台韓大戰」登板，但仍有10名投手可以待命登板，投手戰力還算是充足。
宋嘉翔左腳扭傷 捕手戰力傷一員大將
雖然投手戰力穩定，中華隊今日卻傷了一員大將，先發捕手宋嘉翔在首局處理球時不慎扭傷左腳，意外傷退，由張翔接替蹲捕。據《自由時報》報導，宋嘉翔賽後必須坐著輪椅離開球場，總教練高志綱指出，需要等到檢查結果，才知道選手明確傷勢，綱總也坦言，希望宋嘉翔不要勉強出賽。
📍亞冠賽中華隊投手群出賽狀況
|投手
|慣用手
|對日本
|對澳洲
|對韓可否登板
|李超
|右投
|休
|休
|可
|陳克羿
|右投
|休
|4.2局、88球
|用球數過多
|徐翔聖
|右投
|休
|休
|可
|林子崴
|左投
|4.2局、79球
|休
|用球數過多
|邱駿威
|右投
|休
|休
|可
|李軍
|左投
|1局、14球
|休
|可
|盧孟揚
|右投
|2局、30球
|休
|可
|張誠恩
|右投
|休
|2局、40球
|用球數過多
|黃群
|左投
|休
|0.1局、6球
|可
|陳睦衡
|右投
|休
|休
|可
|賴胤豪
|右投
|休
|1局、11球
|可
|鍾允華
|右投
|休
|1局、11球
|可
|高偉強
|右投
|1.1局、23球
|休
|可