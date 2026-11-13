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📍亞冠賽中華隊投手群出賽狀況

投手 慣用手 對日本 對澳洲 對韓可否登板 李超 右投 休 休 可 陳克羿 右投 休 4.2局、88球 用球數過多 徐翔聖 右投 休 休 可 林子崴 左投 4.2局、79球 休 用球數過多 邱駿威 右投 休 休 可 李軍 左投 1局、14球 休 可 盧孟揚 右投 2局、30球 休 可 張誠恩 右投 休 2局、40球 用球數過多 黃群 左投 休 0.1局、6球 可 陳睦衡 右投 休 休 可 賴胤豪 右投 休 1局、11球 可 鍾允華 右投 休 1局、11球 可 高偉強 右投 1.1局、23球 休 可

中華隊今（13）日在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）預賽第2戰以6：4險勝澳洲隊，奪下本屆賽會首勝，戰績形成1勝1敗。明（14）日台灣時間晚間6點將與韓國隊正面交手，爭奪冠軍賽門票。本屆中華隊共帶了13名投手，前2戰已有9人登板，還有4投滿血待命，其中「旅日雙雄」陳睦衡、徐翔聖是否會在同場登板，考驗教練團調度思維。中華隊首戰雖然以0：5不敵日本隊，但並未消耗太多投手，先發投手林子崴投4.2局失3分（2責失分）、共用79球。高偉強中繼1.1局無失分、用23球，李軍中繼1局失1分、用了14球，盧孟揚後援2局失1分、用了30球。今日中華隊以6：4險勝澳洲隊，也只用了5名投手，先發投手陳克羿4.2局失4分（3責失分），共用88球，黃群中繼0.1局無失分、用6球，張誠恩中繼2局無失分、用40球，賴胤豪中繼1局無失分、用11球，鍾允華後援1局無失分、用11球。中華隊此次共帶13名投手，前2戰用了9位投手，還沒出賽的投手包括陳睦衡、徐翔聖、邱駿威以及李超。中華隊明日只要贏球，就有機會闖進冠軍賽，因此在投手配置上絕對會精銳盡出。不過教練團會採用陳睦衡搭配徐翔聖的雙先發組合，還是保留一名純先發投手到排名戰，由邱駿威、李超接任對韓第二任投手，值得關注。可以確定的是，林子崴、陳克羿、張誠恩因用球數過多，基本上無法在「台韓大戰」登板，但仍有10名投手可以待命登板，投手戰力還算是充足。雖然投手戰力穩定，中華隊今日卻傷了一員大將，先發捕手宋嘉翔在首局處理球時不慎扭傷左腳，意外傷退，由張翔接替蹲捕。據《自由時報》報導，宋嘉翔賽後必須坐著輪椅離開球場，總教練高志綱指出，需要等到檢查結果，才知道選手明確傷勢，綱總也坦言，希望宋嘉翔不要勉強出賽。