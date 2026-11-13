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新北市長候選人、立法委員蘇巧慧今（13）日上午出席新北市選舉委員會主辦的公辦政見發表會，向市民朋友分享他對新北的感情、政見與願景，下午隨即於社群平台公布最新週末車隊掃街行程。明天將前進北海岸的淡水、八里、三芝、石門，週日則轉往三峽、土城等行政區展開車隊掃街拜票，並同步進行線上直播，誠摯邀請市民朋友無論在現場或線上都能一起為蘇巧慧、新北隊加油打氣。蘇巧慧團隊特別製作路線圖卡，向市民朋友介紹沿途的應援點，包含蘇巧慧後援會或各區議員與議員候選人競選總部，以及宮廟、活動中心等方便支持者聚集加油的地點，希望匯聚所有期待新時代的力量，全力衝刺選情。此外，活動也將於蘇巧慧的官方Facebook與YouTube頻道同步進行直播，並持續推出廣受好評的線上互動遊戲，讓無法到場的民眾也能線上參與，一同為蘇巧慧加油，也體驗跳脫傳統造勢模式的創意競選活動。蘇巧慧辦公室說明，本週六共舉辦兩場車掃活動。首場「淡水、八里大車掃」將於當日上午10點至中午12點30分展開，隊伍自星巴克淡水門市出發，沿途行經議員鄭宇恩八里競選總部（中山路二段）及議員候選人游明諺八里競選總部（中華路二段），最後抵達終點淡水漁會。明天第二場為「淡水、三芝、石門大車掃」，則接力於下午1點30分至3點30分登場，車隊自淡水漁會出發，依序經過鄭宇恩淡水競選總部（淡金路二段）、游明諺淡水競選總部（北新路）、鄭宇恩三芝競選總部（中山路一段）、游明諺三芝競選總部（育英街）、蘇巧慧三芝後援會（北海路一段）與蘇巧慧石門後援會（淡金公路），最終抵達石門區乾華派出所。本週日上午10點45分至下午1點15分，則舉辦「三峽、土城大車掃」，車隊自三峽廣行宮起跑，沿途行經議員廖宜琨三峽競選總部（中正路一段）、議員彭一書三峽競選總部（中正路一段）、議員候選人吳昇翰三峽競選總部（中正路一段），並預計於上午11點20分抵達頂埔活動中心銜接進入土城地區，接續經過廖宜琨土城競選總部（中華路一段）、吳昇翰土城競選總部（金城路三段）及彭一書土城競選總部（裕生路），最終抵達終點土城震安宮。本周末除了舉辦三場車隊掃街，蘇巧慧也將於明晚於新莊陽光草坪，週日下午於中和四號公園、汐止秀峰高中舉辦「慧聚繁星」大型造勢活動，其中新莊場更同時邀請到總統賴清德、前總統蔡英文，以及高雄市長陳其邁站台，完美復刻9月5日蘇巧慧競總成立大會時的「鑽石陣容」。