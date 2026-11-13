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▲活動亦邀集香蕉策略聯盟多家加工業者共同參與，透過不同產品特色，展現臺灣香蕉加工產業的創新成果。（圖／香蕉策略聯盟提供）

▲香蕉泥在食品加工與配方開發上可以有多元應用，現場以香蕉泥調配不用果汁機的香蕉牛奶昔。（圖／香蕉策略聯盟提供）

臺灣香蕉種植面積約1.5萬公頃，年產量約33萬公噸，主要供應國內市場。為減少因氣候變化對產量波動的影響，並提升附加價值並穩定產銷，香蕉策略聯盟於今（13）日在屏東如記食品舉辦「一根香蕉・無限可能-香蕉加工及生鮮香蕉推廣記者會」。結合國內食品加工業者創意，以「香蕉不只是水果，更是食品產業的創新原料」為核心理念，透過香蕉泥創新應用展示及多家香蕉加工業者成果展演，呈現臺灣香蕉從生鮮水果延伸至食品原料、烘焙甜點、休閒零食及特色食品的發展潛力，期望開創更多食品應用與產業新商機。「香蕉泥成食品創新原料，開啟多元應用新契機」。活動現場展示從生鮮水果轉化為飲品、烘培、甜點、冰品、休閒食品與餐飲應用等多元化香蕉產品（例如：冰沙、奶茶、巴斯克蛋糕、達克瓦茲、泡芙、冰淇淋等），展現香蕉泥在食品加工與配方開發上的多元應用。如記食品表示，希望未來民眾提到臺灣香蕉時，不僅聯想到鮮食水果，更能認識其作為食品原料的多元價值。透過香蕉泥加工技術，不僅能有效提升香蕉利用率，也能即時協助解決產銷問題與品質規格差異等產業問題。未來也將持續推動香蕉泥應用推廣，期望吸引烘焙業者、飲品品牌、冰品製造商及食品加工廠共同投入研發與應用，讓香蕉成為食品產業創新研發的重要原料之一。除香蕉泥多元應用展示外，本次活動亦邀集香蕉策略聯盟多家加工業者共同參與，透過不同產品特色，展現臺灣香蕉加工產業的創新成果。臺灣香蕉研究所推出青香蕉粉、香蕉脆片、有機芎蕉花及香蕉沙其瑪等多元產品，從原料加工、休閒零食到創意點心，充分展現香蕉在不同加工形式下的應用潛力。集元果與弘運吉食則積極投入香蕉特色產品研發，將國產香蕉融入糕點、糖果、麵食及休閒零食等多元食品領域，透過創新技術提升香蕉附加價值，讓香蕉以更豐富、更貼近日常生活的形式走入消費市場。香蕉策略聯盟指出，臺灣香蕉長期以來以優良品質與獨特風味深受消費者喜愛。近年來，包括香蕉泥、香蕉粉、香蕉脆片、香蕉果乾及各式特色加工產品陸續開發，不僅提升香蕉多元利用效益，也有助於延長原料使用週期。其中，香蕉泥更具備跨品類應用優勢，可進一步結合食品製造、連鎖餐飲、烘焙及飲品市場，促進農業與食品加工產業鏈結合作，打造香蕉產業永續發展新模式。本次推廣活動從農民用心栽培的生鮮香蕉，到業者研發的香蕉泥、香蕉粉、烘焙甜點及創意零食，每一項產品都體現農業與食品加工產業攜手創新的成果，也讓民眾看見臺灣香蕉產業從產地到餐桌、從鮮果到加工的多元價值與發展潛力，更期盼透過更多跨產業合作與技術研發，讓臺灣香蕉持續走進食品製造、品牌商品與國際市場，拓展更多元的應用領域與發展機會。